2021-01-20YEKT13:00:00 | Губерния Четыре южноуральских организации высшего образования и науки подписали соглашение о создании консорциума Источник: пресс-служба министерства образования и науки Челябинской области









В Южно-Уральском государственном университете состоялось подписание соглашения о консорциуме. В объединение вошли три вуза и один научный центр. Подписантами соглашения стали: ректор Южно-Уральского государственного университета Александр Шестаков, ректор Челябинского государственного университета Сергей Таскаев, ректор Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова Михаил Чукин и директор Южно-Уральского научного центра минералогии Уральского отделения Российской академии наук Валерий Удачин.«Я поздравляю всех с подписанием документа, - обратился к участникам консорциума министр образования и науки челябинской области Александр Кузнецов. - Согласно распоряжению председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, учебным заведениям, которые войдут в программу «Приоритет-2030», будет оказываться поддержка. Поэтому шаг, который сегодня сделали три вуза и научный центр, очень важен. И, надеюсь, он не последний в деле консолидации кадровых, финансовых, материально-технических и иных ресурсов для развития высшего образования и науки на территории Южного Урала. Думаю, в кооперации мы достигнем гораздо большего, чем могли бы достичь поодиночке».Вузы, вошедшие в консорциум, по итогам мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций, который проводит Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, имеют очень сильные позиции по направлениям научно-исследовательской и международной деятельности.Как предусмотрено Соглашением, коллегиальными органами управления Консорциума являются Координационный совет и Научно-технический совет.Основной задачей деятельности Координационного совета является координация деятельности участников консорциума в решении текущих и перспективных задач его развития.Координационный совет возглавит председатель – первый заместитель Губернатора Челябинской области Ирина Гехт, которая курирует реализацию в Челябинской области государственной политики в сфере образования. Этот факт говорит о том, что деятельность консорциума будет четко выстроена в интересах социально-экономического развития Южного Урала. При этом Научно-технический совет консорциума объединит научный «цвет» Челябинской области, что обеспечит координацию работы научных подразделений участников консорциума при выполнении комплексных задач и инновационных проектов.Среди приоритетных тематических направлений уже сейчас выделены «Цифровая индустрия», «Экология» и «Материаловедение». Источник: пресс-служба министерства образования и науки Челябинской областиВ Южно-Уральском государственном университете состоялось подписание соглашения о консорциуме. В объединение вошли три вуза и один научный центр. Подписантами соглашения стали: ректор Южно-Уральского государственного университета Александр Шестаков, ректор Челябинского государственного университета Сергей Таскаев, ректор Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова Михаил Чукин и директор Южно-Уральского научного центра минералогии Уральского отделения Российской академии наук Валерий Удачин.«Я поздравляю всех с подписанием документа, - обратился к участникам консорциума министр образования и науки челябинской области. - Согласно распоряжению председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, учебным заведениям, которые войдут в программу «Приоритет-2030», будет оказываться поддержка. Поэтому шаг, который сегодня сделали три вуза и научный центр, очень важен. И, надеюсь, он не последний в деле консолидации кадровых, финансовых, материально-технических и иных ресурсов для развития высшего образования и науки на территории Южного Урала. Думаю, в кооперации мы достигнем гораздо большего, чем могли бы достичь поодиночке».Вузы, вошедшие в консорциум, по итогам мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций, который проводит Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, имеют очень сильные позиции по направлениям научно-исследовательской и международной деятельности.Как предусмотрено Соглашением, коллегиальными органами управления Консорциума являются Координационный совет и Научно-технический совет.Основной задачей деятельности Координационного совета является координация деятельности участников консорциума в решении текущих и перспективных задач его развития.Координационный совет возглавит председатель – первый заместитель Губернатора Челябинской области Ирина Гехт, которая курирует реализацию в Челябинской области государственной политики в сфере образования. Этот факт говорит о том, что деятельность консорциума будет четко выстроена в интересах социально-экономического развития Южного Урала. При этом Научно-технический совет консорциума объединит научный «цвет» Челябинской области, что обеспечит координацию работы научных подразделений участников консорциума при выполнении комплексных задач и инновационных проектов.Среди приоритетных тематических направлений уже сейчас выделены «Цифровая индустрия», «Экология» и «Материаловедение». AzAzA 2021-01-20YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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