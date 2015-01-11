2021-01-20YEKT13:00:00 | Губерния Региональный минздрав ответил на актуальные вопросы по вакцинации от COVID-19 Источник: пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области









Министерство здравоохранения Челябинской области подготовило простые алгоритмы и ответы на частые вопросы жителей.Что такое вакцина от коронавируса и как она работает?Вакцинация — это простой, безопасный, эффективный способ защиты от инфекционной болезни, а также ее осложнений.Вакцинация поводится бесплатноВ Челябинской области прививают первой зарегистрированной в мире вакциной «Гам-Ковид-Вак» (распространённое название «Спутник V»), разработанной национальным исследовательским центром имени Н. Ф. Гамалеи.Вакцина помогает вырабатывать антитела к коронавирусу. Эффективность превышает 91,4 % (исходя из обзора данных по добровольцам).Ключевое преимущество и уникальность Российской вакцины заключается в использовании двух разных аденовирусных векторов в двух инъекциях.Всего в Челябинскую область уже поступило 11 800 доз вакцины.До конца февраля 2021 года около 152 000 доз вакцины поступят в регион.Кому ставят прививку от COVID-19?В первую очередь вакцинацию проходят для профилактики коронавирусной инфекции: медицинские работники; педагоги; социальные работники; волонтеры; полицейские; люди старше 65 лет, в том числе из группы риска с хроническими заболеваниями; студенты; работники крупных предприятий.Тем, кто желает поставить прививку от COVID-19 и не входит в вышеперечисленные категории могут обратиться в поликлинику по месту жительства и оставить необходимые данные о себе. Жителей внесут в список вакцинируемых и при поступлении дополнительных партий - пригласят в медицинское учреждение. С 1 февраля зарегистрироваться на вакцинацию можно с помощью портала Госуслуги в личном кабинете.Кому вакцина противопоказана: беременным и кормящим женщинам; детям до 18 лет; при острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях в период обострения; при обострении хронических заболеваний; при других индивидуальных противопоказания по здоровью.Вакцина безопасна и эффективна!Прежде чем вакцина одобряется для широкого использования, она тщательно проверяется, проводится регулярный мониторинг и отслеживание. Вакцины помогают предотвратить смертельные болезни, а также тяжёлые осложнения и последствия от них. Помимо прочего вакцины обеспечивают лучший иммунитет. Иммунная реакция на вакцины аналогична реакции на естественную инфекцию, но менее опасна.После первой дозы вакцины «Гам-Ковид-Вак» вектор с геном проникает в клетку и помогает вырабатывать антитела. Вторая доза ставится через 21 день, введения которой формируется устойчивый иммунитет, который может сохраняться до двух лет.Как при любой вакцинации, после прививки от COVID-19 могут возникнуть побочные эффекты – это нормальная реакция организма!Это может быть кратковременное повышение температуры, головная боль, слабость или боль в мышцах, суставах, заложенность носа, першение в горле, болезненность, отечность или припухлость в месте укола.Данные побочные эффекты после введения первого препарата не являются противопоказанием к проведению второго этапа вакцинации.Где проходит вакцинация?Сейчас в области работает около 60 лицензированных пунктов по вакцинации в медицинских учреждениях Южного Урала.На вакцинацию необходимо прийти с паспортом и полисом ОМС. На месте заполняется анкета и согласие на добровольную прививку. Врач-терапевт проведёт первичный осмотр. После введения компонентов вакцины в течение трёх дней стоит соблюдать рекомендации врача и следить за самочувствием.Важно! Соблюдать все меры профилактики и после вакцинации: носить маску, перчатки, соблюдать социальную дистанцию. Источник: пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской областиМинистерство здравоохранения Челябинской области подготовило простые алгоритмы и ответы на частые вопросы жителей.Вакцинация — это простой, безопасный, эффективный способ защиты от инфекционной болезни, а также ее осложнений.В Челябинской области прививают первой зарегистрированной в мире вакциной «Гам-Ковид-Вак» (распространённое название «Спутник V»), разработанной национальным исследовательским центром имени Н. Ф. Гамалеи.Вакцина помогает вырабатывать антитела к коронавирусу. Эффективность превышает 91,4 % (исходя из обзора данных по добровольцам).Ключевое преимущество и уникальность Российской вакцины заключается в использовании двух разных аденовирусных векторов в двух инъекциях.Всего в Челябинскую область уже поступило 11 800 доз вакцины.До конца февраля 2021 года около 152 000 доз вакцины поступят в регион.В первую очередь вакцинацию проходят для профилактики коронавирусной инфекции: медицинские работники; педагоги; социальные работники; волонтеры; полицейские; люди старше 65 лет, в том числе из группы риска с хроническими заболеваниями; студенты; работники крупных предприятий.Тем, кто желает поставить прививку от COVID-19 и не входит в вышеперечисленные категории могут обратиться в поликлинику по месту жительства и оставить необходимые данные о себе. Жителей внесут в список вакцинируемых и при поступлении дополнительных партий - пригласят в медицинское учреждение. С 1 февраля зарегистрироваться на вакцинацию можно с помощью портала Госуслуги в личном кабинете.Кому вакцина противопоказана: беременным и кормящим женщинам; детям до 18 лет; при острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях в период обострения; при обострении хронических заболеваний; при других индивидуальных противопоказания по здоровью.Прежде чем вакцина одобряется для широкого использования, она тщательно проверяется, проводится регулярный мониторинг и отслеживание. Вакцины помогают предотвратить смертельные болезни, а также тяжёлые осложнения и последствия от них. Помимо прочего вакцины обеспечивают лучший иммунитет. Иммунная реакция на вакцины аналогична реакции на естественную инфекцию, но менее опасна.После первой дозы вакцины «Гам-Ковид-Вак» вектор с геном проникает в клетку и помогает вырабатывать антитела. Вторая доза ставится через 21 день, введения которой формируется устойчивый иммунитет, который может сохраняться до двух лет.Как при любой вакцинации, после прививки от COVID-19 могут возникнуть побочные эффекты – это нормальная реакция организма!Это может быть кратковременное повышение температуры, головная боль, слабость или боль в мышцах, суставах, заложенность носа, першение в горле, болезненность, отечность или припухлость в месте укола.Данные побочные эффекты после введения первого препарата не являются противопоказанием к проведению второго этапа вакцинации.Сейчас в области работает около 60 лицензированных пунктов по вакцинации в медицинских учреждениях Южного Урала.На вакцинацию необходимо прийти с паспортом и полисом ОМС. На месте заполняется анкета и согласие на добровольную прививку. Врач-терапевт проведёт первичный осмотр. После введения компонентов вакцины в течение трёх дней стоит соблюдать рекомендации врача и следить за самочувствием.Важно! Соблюдать все меры профилактики и после вакцинации: носить маску, перчатки, соблюдать социальную дистанцию. AzAzA 2021-01-20YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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