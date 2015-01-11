2021-01-20YEKT13:00:00 | Губерния Южноуральские аграрии вложили 20 миллиардов рублей производство и переработку продукции АПК Источник: пресс-центр минсельхоза Челябинской области









Аграрии Челябинской области за период с 2017 по 2020 год инвестировали в развитие сельхозпроизводства и переработки почти 20 млрд рублей в виде кредитных ресурсов. Только в прошлом году было оформлено 6,4 млрд рублей льготных инвестиционных кредитов по ставке от нуля до 5% годовых на приобретение техники и племенного скота, строительство и модернизацию производственных комплексов, сообщает министерство сельского хозяйства.«Система льготного кредитования, введенная в 2017 году, позволила упростить доступ аграриев к льготным ресурсам и продолжить инвестировать значительные средства в производство сельхозпродукции и переработки, обеспечивая расширенный выпуск продуктов питания. Сегодня региональные продукты питания отличает высокое качество, и большая часть этих продуктов остается доступной для потребителя», — отметил министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин.Самые крупные инвестиции вложены в строительство тепличного комплекса в Усть-Катаве («Агропарк Урал», 2017 год — дата открытия кредитной линии), логистического центра в Увельском районе (ООО «Ресурс», 2018 год), мукомольного цеха и производства растительных напитков в Челябинске (ООО «Объединение Союзпищепром», 2017 год) и логистического комплекса в Сосновском районе (ОАО «Макфа», 2020 год).Из 20 млрд рублей больше половины – 10,7 млрд – составили инвестиции в развитие перерабатывающей отрасли. На втором месте – кредитные ресурсы, вложенные в приобретение техники. В основном, инвестиционные кредиты на приобретение сельскохозяйственных машин и оборудования оформляются по направлениям растениеводства и обеспечения кредитными ресурсами малых форм хозяйствования. Только в 2020 году на приобретение техники по этим двум направлениям были оформлены кредиты на сумму 1,2 млрд рублей.Также более миллиарда рублей с 2017 по 2020 годы вложено в модернизацию молочного скотоводства и производства молочных продуктов. Инвестиционные средства направлены на модернизацию и расширение производственных площадок АО «Росмол» (2017, 2020 годы), строительство коровника в СПК «Коелгинское» им. Шундеева И.Н. (2019 год), строительство новых производственных объектов ООО «Подовинновское молоко» (2020 год), на приобретение и установку новой линии для производства творога закрытым способом в ООО «Уральская молочная компания» (2020 год).На приобретение племенных сельскохозяйственных животных, строительство и приобретение оборудования для мясных и молочных ферм и птицефабрик с 2017 по 2020 год направлено еще 563 млн рублей кредитных ресурсов.В 2020 году в общей сложности аграрии оформили 183 инвестиционных кредита по четырем перечисленным направлениям: 163 – на приобретение сельхозтехники и оборудования, два – на приобретение племенных животных, еще два – на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих площадок (СПК «Коелгинское» им. Шундеева И.Н., ООО «Нагайбакский птицеводческий комплекс»), 13 кредитов – на реконструкцию и модернизацию, установку новых автоматических линий для переработки продукции (ООО «Объединение «Союзпищепром», ОАО «Магнитогорский хлебокомбинат», АО КХП «ЗЛАК», ОАО «Макфа»), три кредита – по направлению «молочное скотоводство» на реконструкцию и модернизацию мощностей по производству готовой молочной и кисломолочной продукции. За четыре года в рамках постановления Правительства РФ №1528 в Челябинской области было оформлено 427 льготных инвестиционных кредитов. Источник: пресс-центр минсельхоза Челябинской областиАграрии Челябинской области за период с 2017 по 2020 год инвестировали в развитие сельхозпроизводства и переработки почти 20 млрд рублей в виде кредитных ресурсов. Только в прошлом году было оформлено 6,4 млрд рублей льготных инвестиционных кредитов по ставке от нуля до 5% годовых на приобретение техники и племенного скота, строительство и модернизацию производственных комплексов, сообщает министерство сельского хозяйства.«Система льготного кредитования, введенная в 2017 году, позволила упростить доступ аграриев к льготным ресурсам и продолжить инвестировать значительные средства в производство сельхозпродукции и переработки, обеспечивая расширенный выпуск продуктов питания. Сегодня региональные продукты питания отличает высокое качество, и большая часть этих продуктов остается доступной для потребителя», — отметил министр сельского хозяйства региона.Самые крупные инвестиции вложены в строительство тепличного комплекса в Усть-Катаве («Агропарк Урал», 2017 год — дата открытия кредитной линии), логистического центра в Увельском районе (ООО «Ресурс», 2018 год), мукомольного цеха и производства растительных напитков в Челябинске (ООО «Объединение Союзпищепром», 2017 год) и логистического комплекса в Сосновском районе (ОАО «Макфа», 2020 год).Из 20 млрд рублей больше половины – 10,7 млрд – составили инвестиции в развитие перерабатывающей отрасли. На втором месте – кредитные ресурсы, вложенные в приобретение техники. В основном, инвестиционные кредиты на приобретение сельскохозяйственных машин и оборудования оформляются по направлениям растениеводства и обеспечения кредитными ресурсами малых форм хозяйствования. Только в 2020 году на приобретение техники по этим двум направлениям были оформлены кредиты на сумму 1,2 млрд рублей.Также более миллиарда рублей с 2017 по 2020 годы вложено в модернизацию молочного скотоводства и производства молочных продуктов. Инвестиционные средства направлены на модернизацию и расширение производственных площадок АО «Росмол» (2017, 2020 годы), строительство коровника в СПК «Коелгинское» им. Шундеева И.Н. (2019 год), строительство новых производственных объектов ООО «Подовинновское молоко» (2020 год), на приобретение и установку новой линии для производства творога закрытым способом в ООО «Уральская молочная компания» (2020 год).На приобретение племенных сельскохозяйственных животных, строительство и приобретение оборудования для мясных и молочных ферм и птицефабрик с 2017 по 2020 год направлено еще 563 млн рублей кредитных ресурсов.В 2020 году в общей сложности аграрии оформили 183 инвестиционных кредита по четырем перечисленным направлениям: 163 – на приобретение сельхозтехники и оборудования, два – на приобретение племенных животных, еще два – на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих площадок (СПК «Коелгинское» им. Шундеева И.Н., ООО «Нагайбакский птицеводческий комплекс»), 13 кредитов – на реконструкцию и модернизацию, установку новых автоматических линий для переработки продукции (ООО «Объединение «Союзпищепром», ОАО «Магнитогорский хлебокомбинат», АО КХП «ЗЛАК», ОАО «Макфа»), три кредита – по направлению «молочное скотоводство» на реконструкцию и модернизацию мощностей по производству готовой молочной и кисломолочной продукции. За четыре года в рамках постановления Правительства РФ №1528 в Челябинской области было оформлено 427 льготных инвестиционных кредитов. AzAzA 2021-01-20YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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