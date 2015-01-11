О ситуации по COVID-19 на 20.01.2021

Кампанию по вакцинации и работу министерства здравоохранения Челябинской области отметили на федеральном уровне.

Во время заседания координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением COVID-19 министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о ходе вакцинации от коронавирусной инфекции в стране. В своём докладе министр назвал Челябинскую область в числе лидеров по организации процессов вакцинации.«Хочу отметить хорошую работу по вакцинации в Челябинской области. Они действительно четко организовали работу. Доведены все стандартные операционные процедуры по организации медицинской помощи, которые позволяют минимизировать временные затраты непосредственно при получении данного вида услуг», — сказал Михаил Мурашко.Напомним, что в Челябинскую область уже поступило 11 800 доз вакцины от коронавируса. В числе первых прививают группы риска: медицинский персонал, социальных работников, учителей, полицейских, волонтёров, а также жителей старше 65 лет, в том числе группы риска.«С момента поступления в область первой партии вакцины в нашем регионе четко выстроены все логистические цепочки, доставка до медицинских учреждений. Налажены процессы по проведению процедуры вакцинирования на местах, формированию списков желающих привиться. Мы ежедневно находимся на связи с федеральным центром и отрабатываем все поставленные задачи», – прокомментировал Юрий Семёнов, министр здравоохранения Челябинской области.Накануне Губернатор Алексей Текслер рассказал о планах правительства Челябинской области в части вакцинальный кампании.Было озвучено, что до конца февраля в область поступит 152 тысячи доз вакцины. Прививки также смогут поставить работники крупнейших предприятий, откроются вакцинальные пункты в вузах Челябинска и Магнитогорска.А уже с 1 февраля на портале Госуслуг заработает сервис, который позволит через личный кабинет зарегистрироваться на вакцинацию всем желающим. Подробнее