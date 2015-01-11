Ёлки в дело: итоги экологической акции

Впервые в этом году в Озерске при поддержке администрации округа и ПО «Маяк» была организована и проведена акция по сбору новогодних натуральных елок, пихт и сосен «Ёлки в дело». Жители Озерска принесли на пункты сбора около 150 хвойных деревьев.

Главной целью этой акции организаторы, волонтеры лицея № 23, считают не только сбор елок, но и использование их в качестве подкормки и подстила для животных, живущих в детском эколого-биологическом центре, которые в зимний период очень нуждаются в витаминах и тепле.

Экоактивисты оборудовали десять площадок для сбора елок и в течение нескольких дней отслеживали наполняемость пункта сбора для елочек.

-Это замечательно, что организовали такую акцию. Каждый год, после праздников, в различных местах города начинают появляться ненужные елки. Не все жители способны донести елку хотя бы до мусорных контейнеров, и поэтому их нередко просто бросают на улице. Мы давно ставим искусственную елку, но без натурального хвойного аромата наша семья не остается, приобретаем хвойные веточки, именно их сейчас и несем для пользы. Мне кажется, что такая акция способна научить людей порядку, а самое ценное, что наши веточки могут быть полезны для животных, - комментирует Екатерина, жительница дома №7 по ул. Иртяшская.

Координатор акции, преподаватель лицея № 23 Екатерина Гаврилова поясняет:

-Мы не ставим перед собой только одну задачу: собрать елки и привезти в ДЭБЦ, а договорились с руководителем МУП «ДЕЗ» Алексеем Дмитриевичем Клименко о том, что их силами будет произведена рубка елочек в щепу на специальной технике, что позволит превратить еловую ветку в лакомство, доступное многим обитателям ДЭБЦ.

По словам активистов, организовать такую акцию в одиночку нереально, но в нашем городе есть люди, которые готовы поддерживать и реализовывать мероприятия экологической направленности.

- Будет замечательно, если наши жители тоже будут активно присоединяться к нашим проектам, - уверена Екатерина Гаврилова, - таким образом, озерчане покажут отличный пример молодому поколению, как можно и нужно беречь природные ресурсы.

18 января волонтеры отвезли все собранные деревья на территорию детского эколого-биологического центра. Организаторы благодарят всех неравнодушных жителей города и организации, которые приняли участие в экоакции, а также строительную компанию «Уралрегионстрой», сотрудники которой оказали помощь в вывозе елок.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/45602/