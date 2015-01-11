2021-01-21YEKT13:00:00 | Губерния В Челябинске спасли малыша с редкой патологией сердца Источник: 123ru.net









В экстренное приемное отделение Челябинской областной детской клинической больницы поступил ребенок, сердце которого было увеличено в несколько раз по сравнению с нормой. При поступлении состояние ребенка было тяжелым: сильная отдышка, вес составлял всего 3 кг в 3,5 месяца, за два месяца до этого малыш стал вялым, пропал аппетит. Его сразу госпитализировали в отделение новорожденных ЧОДКБ и заподозрили врожденный порок сердца.Состояние младенца ухудшалось, фракция выброса левого желудочка сердца падала ниже критических значений. При норме до 90, у мальчика она упала ниже 20. В это время в Челябинской областной больнице с визитом находился знаменитый кардиохирург из Санкт-Петербурга, доктор медицинских наук Владимир Болсуновский. Он мгновенно отреагировал на просьбу заведующей отделением новорожденных Дины Погосовой и согласился осмотреть малыша.Питерский кардиохирург совместно со специалистами ЧОДКБ провел необходимые исследования, в том числе УЗИ сердца на аппарате экспертного класса, где и нашел редчайший врожденный порок сердца – аномальное отхождение левой коронарной артерии от легочного ствола (встречается в общей популяции с частотой 0,0003%). Даже в многолетней практике знаменитого доктора, это всего третий подобный случай.Ребенка в экстренном порядке отправили в Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии Челябинска, где специалисты успешно провели уникальную операцию на сердце.После операции младенец вернулся в отделение новорожденных ЧОДКБ. Через несколько недель малыш вместе с мамой отправился домой. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо, принимает необходимую терапию, теперь у него есть все шансы на полноценную жизнь. Источник: 123ru.netВ экстренное приемное отделение Челябинской областной детской клинической больницы поступил ребенок, сердце которого было увеличено в несколько раз по сравнению с нормой. При поступлении состояние ребенка было тяжелым: сильная отдышка, вес составлял всего 3 кг в 3,5 месяца, за два месяца до этого малыш стал вялым, пропал аппетит. Его сразу госпитализировали в отделение новорожденных ЧОДКБ и заподозрили врожденный порок сердца.Состояние младенца ухудшалось, фракция выброса левого желудочка сердца падала ниже критических значений. При норме до 90, у мальчика она упала ниже 20. В это время в Челябинской областной больнице с визитом находился знаменитый кардиохирург из Санкт-Петербурга, доктор медицинских наук Владимир Болсуновский. Он мгновенно отреагировал на просьбу заведующей отделением новорожденных Дины Погосовой и согласился осмотреть малыша.Питерский кардиохирург совместно со специалистами ЧОДКБ провел необходимые исследования, в том числе УЗИ сердца на аппарате экспертного класса, где и нашел редчайший врожденный порок сердца – аномальное отхождение левой коронарной артерии от легочного ствола (встречается в общей популяции с частотой 0,0003%). Даже в многолетней практике знаменитого доктора, это всего третий подобный случай.Ребенка в экстренном порядке отправили в Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии Челябинска, где специалисты успешно провели уникальную операцию на сердце.После операции младенец вернулся в отделение новорожденных ЧОДКБ. Через несколько недель малыш вместе с мамой отправился домой. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо, принимает необходимую терапию, теперь у него есть все шансы на полноценную жизнь. AzAzA 2021-01-21YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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