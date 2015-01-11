2021-01-22YEKT07:00:00 | Губерния Южноуральский АПК наращивает экспорт продукции Источник: пресс-центр минсельхоза Челябинской области









Экспорт продукции АПК из Челябинской области в 2020 году вырос по сравнению с предыдущим годом на 15% в стоимостном выражении (в натуральном выражении — на 8,3%). По оперативным данным Федеральной таможенной службы, поставки продукции АПК региона за границу составили примерно 185 тысяч тонн на сумму почти 157 миллионов долларов США, сообщает минсельхоз.Экспорт продукции агропромышленного комплекса Челябинской области по нескольким видам продукции заметно превысил показатели, предусмотренные региональным проектом «Экспорт продукции АПК в Челябинской области» (нацпроект «Международная кооперация и экспорт»). Так, экспорт масложировой продукции выполнен на 179,5% (34 млн долларов, 34,5 тыс. т), экспорт зерновой продукции — на 145,5% (4,8 млн долларов, 36,3 тыс. т). На 100% выполнен показатель экспорта мясной и молочной продукции (поставки составили 3,1 тыс. т на 1,5 млн долларов).В соответствии с регпроектом к 2024 году объем экспорта продукции АПК Челябинской области вырастет до 207,5 млн долларов США. Об этом рассказал заместитель министра сельского хозяйства региона Александр Раевский на заседании комитета по аграрной политике Законодательного Собрания Челябинской области.«Чтобы активизировать экспорт агропромышленной продукции, министерство сельского хозяйства Челябинской области содействует предприятиям-экспортерам в получении льготных кредитов в соответствии с постановлением Правительства России по льготному кредитованию российских участников международного агрорынка, — комментирует Александр Раевский. — В 2020 году предприятия АПК области заключили три соглашения о повышении конкурентоспособности с Минсельхозом Российской Федерации: два в целях расширения перечня транспортно-логистических узлов, третье — о предоставлении льготного краткосрочного кредита на сумму 450 млн рублей. В 2019 году два предприятия-экспортера заключили соглашения о повышении конкурентоспособности и оформили льготные краткосрочные кредиты на общую сумму 539,4 млн рублей».Государство субсидирует транспортные перевозки экспортных грузов: в 2020 году общий размер субсидий составил 70,5 млн рублей, подготовлены заявки на возмещение затрат еще на 10 млн рублей.В условиях пандемии ведущие компании-экспортеры продолжают инвестиционную деятельность, в том числе по реализации экспортно ориентированных проектов. Так, ООО «Ресурс» в первом квартале 2021 года осуществит запуск первой очереди производственно-логистического комплекса, куда было инвестировано 3,8 млрд рублей. Будет введен в строй склад готовой продукции на 15 тыс. т и цех по производству овсяных хлопьев и их модификаций годовой мощностью 60 тыс. т. Новый объект позволит нарастить производство круп на предприятии со 125 тыс. т до 215 тыс. т к 2025 году, в планах — увеличить объем экспорта за этот период с 7 млн долларов до 32 млн долларов.Модернизацию и расширение мощностей проводят Объединение «Союзпищепром», АО «Макфа», ОАО «Первый хлебокомбинат», АО КХП «ЗЛАК», ОАО «Магнитогорский хлебокомбинат» и молочные комбинаты (ООО «Подовинновское молоко», АО «РОСМОЛ», ООО «Уральская молочная компания». Источник: пресс-центр минсельхоза Челябинской областиЭкспорт продукции АПК из Челябинской области в 2020 году вырос по сравнению с предыдущим годом на 15% в стоимостном выражении (в натуральном выражении — на 8,3%). По оперативным данным Федеральной таможенной службы, поставки продукции АПК региона за границу составили примерно 185 тысяч тонн на сумму почти 157 миллионов долларов США, сообщает минсельхоз.Экспорт продукции агропромышленного комплекса Челябинской области по нескольким видам продукции заметно превысил показатели, предусмотренные региональным проектом «Экспорт продукции АПК в Челябинской области» (нацпроект «Международная кооперация и экспорт»). Так, экспорт масложировой продукции выполнен на 179,5% (34 млн долларов, 34,5 тыс. т), экспорт зерновой продукции — на 145,5% (4,8 млн долларов, 36,3 тыс. т). На 100% выполнен показатель экспорта мясной и молочной продукции (поставки составили 3,1 тыс. т на 1,5 млн долларов).В соответствии с регпроектом к 2024 году объем экспорта продукции АПК Челябинской области вырастет до 207,5 млн долларов США. Об этом рассказал заместитель министра сельского хозяйства регионана заседании комитета по аграрной политике Законодательного Собрания Челябинской области.«Чтобы активизировать экспорт агропромышленной продукции, министерство сельского хозяйства Челябинской области содействует предприятиям-экспортерам в получении льготных кредитов в соответствии с постановлением Правительства России по льготному кредитованию российских участников международного агрорынка, — комментирует Александр Раевский. — В 2020 году предприятия АПК области заключили три соглашения о повышении конкурентоспособности с Минсельхозом Российской Федерации: два в целях расширения перечня транспортно-логистических узлов, третье — о предоставлении льготного краткосрочного кредита на сумму 450 млн рублей. В 2019 году два предприятия-экспортера заключили соглашения о повышении конкурентоспособности и оформили льготные краткосрочные кредиты на общую сумму 539,4 млн рублей».Государство субсидирует транспортные перевозки экспортных грузов: в 2020 году общий размер субсидий составил 70,5 млн рублей, подготовлены заявки на возмещение затрат еще на 10 млн рублей.В условиях пандемии ведущие компании-экспортеры продолжают инвестиционную деятельность, в том числе по реализации экспортно ориентированных проектов. Так, ООО «Ресурс» в первом квартале 2021 года осуществит запуск первой очереди производственно-логистического комплекса, куда было инвестировано 3,8 млрд рублей. Будет введен в строй склад готовой продукции на 15 тыс. т и цех по производству овсяных хлопьев и их модификаций годовой мощностью 60 тыс. т. Новый объект позволит нарастить производство круп на предприятии со 125 тыс. т до 215 тыс. т к 2025 году, в планах — увеличить объем экспорта за этот период с 7 млн долларов до 32 млн долларов.Модернизацию и расширение мощностей проводят Объединение «Союзпищепром», АО «Макфа», ОАО «Первый хлебокомбинат», АО КХП «ЗЛАК», ОАО «Магнитогорский хлебокомбинат» и молочные комбинаты (ООО «Подовинновское молоко», АО «РОСМОЛ», ООО «Уральская молочная компания». AzAzA 2021-01-22YEKT07:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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