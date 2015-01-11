Южноуральцы отметят День снятия блокады Ленинграда

В Челябинской области с 23 по 31 января пройдут акции, приуроченные ко Дню снятия блокады Ленинграда, сообщает Молодежный ресурсный центр.Памятной дате посвятят уроки памяти для школьников и студентов, которые будут проводиться в мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история». Чтобы посетить занятия, необходимо записаться на них в официальной группе «Волонтёры Победы» («ВКонтакте»).Также Волонтеры Победы будут раздавать «блокадные ленточки» на главной пешеходной улице Челябинска. Оливково-зеленая «Ленточка Ленинградской Победы» – это копия ленты медали «За оборону Ленинграда», которая олицетворяет полное освобождение города от нацистской блокады. Оливковый цвет ленточки символизирует победу, а зеленый – цвет жизни.Кроме этого, 29 января, в 16:00, в парке «Россия – Моя история» пройдет исторический квест «Блокада Ленинграда», который напомним участникам о легендарных событиях 1944 года. На каждой станции игроки проявят свою логику и смекалку и получат опыт работы в команде. Зарегистрироваться на квест можно в официальной группе «Волонтёры Победы».Организатором выступает региональное отделение ВОД «Волонтеры Победы» при поддержке ГБУ «Молодежный ресурсный центр» и Главного управления молодежной политики Челябинской области.