2021-01-22YEKT10:00:00 | Губерния В больнице Октябрьского района впервые за 54 года провели капитальный ремонт Источник: пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области









Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов посетил Октябрьский муниципальный район и проверил, как были проведены масштабные ремонтные работы в районной больнице. «Сейчас под капитальный ремонт попал стационар, хирургическое, педиатрическое отделение, терапия, ургентный родовый блок. Все создано с ноля, новое, чистое. Остаются небольшие завершающие работы, замена лифта, магистральные сети. На ремонт было выделено почти 14,5 миллионов рублей. Но и это не последние преображения для Октябрьской районной больницы – по нашим планам впереди проект модернизации, а это еще около 28,5 миллионов рублей и новая, капитально отремонтированная поликлиника. Плюс с 2021 года в районе начнут строиться новые ФАПы, что сделает оказание помощи для населения еще качественнее и доступнее», – подчеркнул Юрий Семенов.Медучреждение в селе Октябрьском работает с 1967 года и обслуживает 18,5 тысяч человек разного возраста.«За 54 года здесь белили стены, ремонтировали отдельные кабинеты – всё мелкий ремонт. Но большой капитальный начался только в прошлом году. Помимо ремонта в больницу закупается новое медоборудование, приобретен передвижной лечебно-диагностический комплекс для выезда к пациентам. Мы очень рады!» – рассказала врач районной больницы Наталья Шаталина.Параллельно с ремонтом больницу оснащают новым оборудованием: в 2020 году поступили комплект оборудования для бронхоскопии, кислородный концентратор, моечно-дезинфицирующий автоматический репроцессор для гибких эндоскопов, а также укомплектованный медицинский передвижной лечебно-диагностический комплекс «Фельдшерско-акушерский пункт», чтобы выезжать к пациентам и проводить осмотры на местах. В 2021 году для поликлиники дополнительно будет закуплен новый рентген-аппарат.«Юрий Алексеевич, спасибо за то, что часто приезжаете к нам в село Октябрьское и тщательно отслеживаете ход работ. Как глава всегда готов прийти Вам и минздраву на помощь, потому что эта работа во благо наших жителей. Я из Октябрьского роддома троих своих детей забирал много лет назад. Помню эти стены еще с тех советских времен. Сейчас все условия должны быть современными, оборудование новое, для качественного оказания медицинской помощи. Сейчас условия меняются кардинально», – обратился к министру здравоохранения Челябинской области глава Октябрьского муниципального района Михаил Молчан.Представители администрации района добавляют, что реакция жителей на происходящие изменения в больничном комплексе исключительно положительная. Дело за новыми кадрами, привлечь которые с улучшенными условиями работы и быта куда проще. И в этом направлении уже многое делается: в Октябрьском районе закуплены четыре квартиры для будущих медиков, в Южно-Уральском государственном медицинском университете проходят обучение три человека по специальности «Лечебное дело», продолжают действовать программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», по которым здесь уже трудоустроено 20 человек. Источник: пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской областиМинистр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов посетил Октябрьский муниципальный район и проверил, как были проведены масштабные ремонтные работы в районной больнице. «Сейчас под капитальный ремонт попал стационар, хирургическое, педиатрическое отделение, терапия, ургентный родовый блок. Все создано с ноля, новое, чистое. Остаются небольшие завершающие работы, замена лифта, магистральные сети. На ремонт было выделено почти 14,5 миллионов рублей. Но и это не последние преображения для Октябрьской районной больницы – по нашим планам впереди проект модернизации, а это еще около 28,5 миллионов рублей и новая, капитально отремонтированная поликлиника. Плюс с 2021 года в районе начнут строиться новые ФАПы, что сделает оказание помощи для населения еще качественнее и доступнее», – подчеркнул.Медучреждение в селе Октябрьском работает с 1967 года и обслуживает 18,5 тысяч человек разного возраста.«За 54 года здесь белили стены, ремонтировали отдельные кабинеты – всё мелкий ремонт. Но большой капитальный начался только в прошлом году. Помимо ремонта в больницу закупается новое медоборудование, приобретен передвижной лечебно-диагностический комплекс для выезда к пациентам. Мы очень рады!» – рассказала врач районной больницы.Параллельно с ремонтом больницу оснащают новым оборудованием: в 2020 году поступили комплект оборудования для бронхоскопии, кислородный концентратор, моечно-дезинфицирующий автоматический репроцессор для гибких эндоскопов, а также укомплектованный медицинский передвижной лечебно-диагностический комплекс «Фельдшерско-акушерский пункт», чтобы выезжать к пациентам и проводить осмотры на местах. В 2021 году для поликлиники дополнительно будет закуплен новый рентген-аппарат.«Юрий Алексеевич, спасибо за то, что часто приезжаете к нам в село Октябрьское и тщательно отслеживаете ход работ. Как глава всегда готов прийти Вам и минздраву на помощь, потому что эта работа во благо наших жителей. Я из Октябрьского роддома троих своих детей забирал много лет назад. Помню эти стены еще с тех советских времен. Сейчас все условия должны быть современными, оборудование новое, для качественного оказания медицинской помощи. Сейчас условия меняются кардинально», – обратился к министру здравоохранения Челябинской области глава Октябрьского муниципального района.Представители администрации района добавляют, что реакция жителей на происходящие изменения в больничном комплексе исключительно положительная. Дело за новыми кадрами, привлечь которые с улучшенными условиями работы и быта куда проще. И в этом направлении уже многое делается: в Октябрьском районе закуплены четыре квартиры для будущих медиков, в Южно-Уральском государственном медицинском университете проходят обучение три человека по специальности «Лечебное дело», продолжают действовать программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», по которым здесь уже трудоустроено 20 человек. AzAzA 2021-01-22YEKT10:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: Борис Дубровский открыл в Сатке первично-сосудистое отделение ЦРБ

В областной больнице № 3 обновили отделение урологии

В преддверии Нового года в больнице Миасса запускают современное оборудован ...

Новая поликлиника открыта в поселке Полетаево Сосновского района

Шесть южноуральских ветеранов войны получили по 100 тысяч на капитальный ре ... {comments_news}