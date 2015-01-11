Конкурс «НКО-профи» ждет работ от журналистов и блогеров

В Челябинской области привлечен к ответственности активист, призывавший земляков присоединиться к несанкционированной акции 23 января, – первое на Южном урале административное дело в связи с данной акцией возбуждено в Миассе Подробнее
Управление федеральных автодорог «Южный Урал» предупредило о сильных морозах, которые ожидаются в Челябинской и Курганской областях 23-24 января – в ведомстве призвали автомобилистов отказаться от поездок в эти дни Подробнее
Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт рассказала о текущей ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в регионе в рамках традиционной пресс-конференции. Подробнее
С 26 января по 26 февраля 2021 года в городе Троицке, на льду ФОКа «Юниор», пройдут областные соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова. В этом году мероприятие посвящено знаменательной дате – 90-летию с момента основания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Подробнее
Продолжается прием заявок на конкурс «НКО-профи». К участию приглашают журналистов, блогеров, студентов факультетов журналистики, редакции российских СМИ и творческие студии, которые освещают деятельность общественных организаций.В этом году помимо традиционного жанра – портрета одного героя – на конкурс можно присылать истории команды, коллективные портреты. Также появилось новое направление «Люди НКО в условиях пандемии». В центре внимания — реальная история профессионала, его мотивы и движущие силы: что помогает в работе, успехи и трудности при осуществлении профессиональной деятельности, ценность работы в команде НКО.За время существования проекта «НКО-профи» с помощью участников конкурса прошлых лет и медиапартнеров удалось собрать более 300 журналистских материалов о людях, работающих в некоммерческих организациях. Эти материалы опубликованы на сайте «НКО-профи».На конкурс принимаются теле- и радиопрограммы, подкасты, циклы передач, документальные фильмы, статьи, тематические рубрики. От студентов принимаются эссе, очерки, интервью, репортажи, статьи, заметки, подкасты. Материалы должны быть опубликованы в период с 1 января 2019 года по 31 января 2021 года, за исключением работ, участвовавших в конкурсе 2019 года. Подробнее обо всех номинациях и условиях – в положении о конкурсе.Отметим, что организаторами конкурса является Агентство социальной информации и Благотворительный фонд Владимира Потанина при поддержке Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.