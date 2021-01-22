Шествие сторонников Навального в Челябинске закончилось потасовкой с полицией

Шествие сторонников Алексея Навального в Челябинске закончилось потасовкой с полиций – кто стал инициатором стычки пока не ясно.

Инцидент произошел на подступах к памятнику Курчатову, где завершилось не санкционированное мероприятие. Митингующие прошли от аллеи Славы по проспекту Ленина. Всю дорогу их сопровождали силовики.

Поясним, что пункт 2 статьи 20.2 Административного кодекса – это «Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении». Она предусматривает штраф от 20 до 30 тыс. рублей или обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

У разных источников количество участников акции варьируется от 300 до 500 человек.

https://dostup1.ru/accident/Shestvie-storonnikov-Navalnogo-v-Chelyabinske-zakonchilos-potasovkoy-s-politsiey_133575.html