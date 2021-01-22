Власти не согласились делиться антиковидной вакциной с частными медцентрами

Прививку от коронавируса в Челябинской области можно поставить лишь в государственных клиниках, так как вакцина и сам укол должны остаться бесплатными. Такую позицию озвучили региональные власти.

«Мы разговаривали с частными клиниками. Все они заявляют, что при постановке бесплатной вакцины у них возникнут затраты на расходные материалы, на оплату работы медсестры и первичного осмотра доктором. Это значит, что человеку придется платить за сопутствующие услуги»,

— рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Поставить прививку от COVID-19 южноуральцы могут в поликлиниках по месту жительства. Записаться на вакцинацию можно онлайн: с 1 февраля на портале «Госуслуги» появится соответствующая кнопка. До конца февраля в регион поступит более 150 тысяч доз вакцины.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/vaktsinu-ot-koronavirusa-ne-budut-stavit-v-chastnykh-klinikakh/