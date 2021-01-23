В Челябинской области прогнозируют потепление до +1 градуса и мокрый снег

В Челябинскую область ненадолго заглянет настоящая весна: в понедельник, 25 января, синоптики прогнозируют потепление до +1 градуса, а также мокрый снег и порывистый ветер.

Днем столбики термометров покажут −4, +1 градус. Облачно с прояснением, местами осадки в виде мокрого снега, в некоторых районах умеренный снег, гололедица. Ветер юго-западный, западный от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-chelyabinskoy-oblasti-prognoziruyut-poteplenie-do-1-gradusa-i-mokryy-sneg/