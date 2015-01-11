В Челябинске открылся клуб медиаспециалистов

На Южном Урале запустили проект KOVIN COMMUNITY для тех, кто только начинает или уже имеет опыт работы в медиасфере и желает развиваться дальше. С 1 февраля стартуют прямые эфиры, в которых можно будет бесплатно принять участие, сообщает Молодежный ресурсный центр.Трансляции пройдут в 14 разных форматах: от практических воркшопов и экскурсий до нетворкинга и тренировок насмотренности. Также участники смогут разработать совместные проекты. Все встречи проходят в Instagram-аккаунте клуба и Telegram-канале.В клуб приглашаются все, кто связан с медиа: видеооператоры, фотографы, дизайнеры, SMM-специалисты, журналисты, продюсеры, режиссеры, блогеры. Участники смогут пользоваться консультациями от команды KOVIN COMMUNITY: организаторы помогут справиться с реализацией личных заказов, подберут технику в аренду, подскажут локации, актеров и поделятся советом.Отметим, что эфир с рассказом о клубе, программе и всем взаимодействии можно посмотреть в IGTV в Instagram.