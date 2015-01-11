Челябинская область вошла в число регионов-лидеров по количеству заявок, поданных на соискание премии «Роскачества» в 2020 году

Если в 2018 году от предприятий Челябинской области было подано всего 6 заявок на соискание Премии Правительства РФ в области качества, то в 2020 их было уже 26. Это вывело наш регион на второе после Москвы место в рейтинге из 67 субъектов РФ, участвовавших в конкурсе в прошлом году. В итоге премию, которая присуждается организациям за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг, а также за внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества, получила Южно-Уральская торгово-промышленная палата.В целом за 2020 год заявки на участие подало 402 организации со всей России, что на 25% больше, чем в 2019. Этот показатель стал рекордным за всю историю конкурса: за 5 лет его существования, с 2015 года, количество подаваемых заявок увеличилось в 9,5 раз. Среди отраслей лидерами по количеству участников являются машиностроение (47 заявок - в 2020 г., 30 - в 2019 г.), образование, агроотрасль и здравоохранение.«Во всех развитых странах премии в области качества - базовый инструмент роста конкурентоспособности экономики и повышения производительности труда. Организации, участвующие в подобных конкурсах и, тем более, становящиеся их дипломантами или лауреатами, являются примерами внедрения лучших практик оптимизации бизнес-процессов. Радует, что предприятия Челябинской области, в первую очередь, промышленные, всё активнее подключаются к этому тренду. В прошлом году эксперты, в частности, отметили опыт в этой сфере Магнитогорского металлургического комбината и Ядерного Центра – ВНИИ технической физики имени академика Е.И. Забабахина из Снежинска. Сбор заявок на соискание премии «Роскачества» в 2021году уже объявлен, о чём региональный Минпром адресно оповещает промышленные предприятия области», - говорит министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий.Участие в конкурсе предполагает системный анализ деятельности организации, как специалистами самих компаний, так и комиссией премии. Такая экспертная оценка позволяет выявить точки роста, направления оптимизации бизнес-процессов и путей дальнейшего развития, способствует повышению рейтинга и популярности бренда, в том числе, за счет многочисленных публикаций в средствах массовой информации и на крупных отраслевых информационных порталах. При этом подача заявки, рассмотрение документов и заочная оценка системы менеджмента организации производятся бесплатно. Награды лауреатам в торжественной обстановке вручает Председатель Правительства РФ или один из его заместителей. Однако для многих участников важен не только статус дипломанта, но и практическая польза от участия в конкурсе. Участие в конкурсе даёт:
Освоение моделей делового совершенства на основе лучших мировых практик;
Проведение самооценки и сравнение ее с экспертной оценкой;
Улучшение командной работы в ходе подготовки отчета;
Выявление сильных сторон и областей для улучшения;
Взгляд со стороны экспертов из различных отраслей;
Рекомендации по совершенствованию бизнес-процессов и направлений деятельности;
Укрепление репутации и имиджа для заинтересованных сторон;
Готовность к участию в международных конкурсах в области качества (СНГ, EFQM, APQO);
Признание на государственном и международном уровнях.
Сбор заявок на участие в юбилейном 25 конкурсе на соискание Премий Правительства Российской Федерации в области качества заканчивается 28 февраля 2021 г.Критерии присуждения премии и порядок проведения конкурса устанавливаются в Руководстве для организаций - участников конкурса.Подать заявку на участие можно по ссылкеБолее подробную информацию о порядке проведения конкурса и условиях участия можно получить в секретариате Совета по присуждению премий Правительства Российской Федерации в области качества:тел.; (495) 777-43-12, доб. 211, 235, 158;e-mail: award@roskachestvo.gov.ru; а также на сайтеПремия правительства Российской Федерации в области качества как инструмент развития регионов и предприятий – презентация “Роскачества”***Премии Правительства Российской Федерации в области качества учреждены постановлением Правительства РФ от 12 апреля 1996 года №423 для стимулирования повышения качества продукции и услуг, содействия внедрению эффективных методов управления качеством.Премии присуждаются ежегодно на конкурсной основе организациям за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг, обеспечения их безопасности, а также за внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества.Претендентов на звание лауреатов и дипломантов Премии на основании полученных организациями баллов отбирает Совет по присуждению Премий Правительства РФ в области качества, который возглавляет Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. В состав Совета входят руководители основных министерств и ведомств страны. С 2017 года функции секретариата Совета возложены на Роскачество.Заявки на участие в конкурсе могут подавать любые организации и предприятия.