Ученые из Юургу запатентовали устройство, которое повышает сопротивляемость организма к вирусам и бактериям

Использовать новые технологии против инфекционных заболеваний предлагают ученые ЮУрГУ. Они запатентовали устройство, которое повышает сопротивляемость организма к вирусам и бактериям. Основная цель – восстановить функции организма, ослабленные из-за электромагнитного загрязнения планеты.Электромагнитное излучение ослабляет человеческий организм, но ученые Южно-Уральского государственного университета знают, как исправить проблему. Они изобрели аппарат, способный ускорить излечение от бактериальных и вирусных заболеваний. Устройство моделирует микроволновое излучение солнца, эволюционно значимое для обитающих на земле организмов.Разработанное устройство для снижения резистентных свойств микроорганизмов направлено на восстановление природных механизмов регуляции. Поглощенная организмом электромагнитная энергия преобразуется в энергию упругих колебаний, то есть в основе корректирующего действия лежит радиовибрационный эффект.«Новый подход к лечению воспалительных и вирусных заболеваний человека, основанный на применении аппаратно-программных средств моделирования эволюционно значимого для организмов микроволнового излучения Солнца, позволит значительно повысить его эффективность. Микробиологические, биологические и клинические исследования новой технологии, проведенные на базе медицинских учреждений страны, доказывают ее обоснованность и необходимость широкого внедрения в медицинскую практику», – сообщил д.т.н., заведующий кафедрой Инфокоммуникационных технологий Высшей школы электроники и компьютерных наук ЮУрГУ Станислав Даровских.В разработке устройства участвовали не только ученые и инженеры ЮУрГУ, но и представители Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ), а также Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета (ЛЭТИ).