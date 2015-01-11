Южноуральцы могут оставить жалобы на частные дома-интернаты для пожилых граждан и инвалидов на сайте минсоцотношений

На официальном сайте министерства социальных отношений Челябинской области принимают сообщения о нарушениях в частных домах-интернатах для престарелых и инвалидов. Для того чтобы направить информацию, необходимо пройти по ссылке и заполнить форму.«На официальном сайте министерства размещен баннер, пройдя по которому, можно написать свои замечания о работе негосударственных пансионатов для старшего поколения и южноуральцев с ограниченными возможностями. Если вам стало известно, что рядом с вами работает нелегальный дом для престарелых и инвалидов, просим сообщать в министерство соцотношений. Все жалобы, в том числе анонимные, будут рассмотрены», — прокомментировала министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.Поводом для такой инициативы стали участившиеся в последнее время пожары в частных пансионатах на территории Российской Федерации. Так, 9 января 2021 года в результате пожара в нелегальном доме престарелых в поселке Боровской Тюменской области погибли 7 человек. 15 декабря 2020 года при пожаре в жилом доме в деревне Ишбулдино Республики Башкортостан скончались 11 человек. Аналогичные пожары на объектах жилого сектора, используемых для реабилитации престарелых граждан, ранее произошли в Москве (10 погибших) и в Красногорске Московской области (9 погибших). Все объекты не были зарегистрированы согласно роду своей деятельности и, по данным Россреестра, являлись частным жилым сектором.По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера прокуратурами городов и районов региона совместно с органами Госпожнадзора и социальной защиты населения проводятся проверки в частных пансионатах для граждан старшего поколения и инвалидов. Добавим, ранее минсоцотношений проинспектировало работу подведомственных государственных стационарных учреждений, а в районах и городах такую работу провели управления социальной защиты в муниципальных учреждениях.На территории области известно 26 частных пансионатов для граждан старшего поколения и инвалидов (в Челябинске, Копейске, Сосновском, Коркинском и Каслинском районах). В то же время, используя правовые коллизии и зная о том, что данная деятельность не лицензируется, ряд таких заведений не уведомляют о начале своей работы уполномоченные органы государственной власти.