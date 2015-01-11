2021-01-25YEKT12:00:00 | Губерния Для Кубка мира по фристайлу на «Солнечной долине» подготовят уникальную трассу Источник: Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области









Организаторы Кубка мира по фристайлу на ГЛЦ «Солнечная долина» в Миассе планируют построить к предстоящим соревнованиям уникальную трассу, протяженность которой составит 1100 метров. Горнолыжный курорт «Солнечная долина» начал подготовку к проведению очередного Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс. Эти соревнования пройдут с 12 по 13 марта и соберут элиту мирового фристайла. Сейчас прорабатываются планы безопасности и расселения иностранных гостей, вопросы обеспечения мер безопасности в условиях пандемии, а также строительства новой трассы для ски-кросса.Перед стартом Кубка мира на территории ГЛЦ «Солнечная долина» пройдут соревнования федерального значения – этап Кубка России по сноуборд кроссу (21-24 февраля) и финал Кубка России по фристайлу в дисциплине ски-кросс (24 февраля – 1 марта). После их окончания организаторы начнут работы по строительству трассы для Кубка мира.«Мы не планируем как-то кардинально изменять трассу – спортсмены из года в год отмечают ее сложность, им интересно на ней соревноваться, а представители FIS (Международная лыжная ассоциация) отмечают безопасность, - отметил главный строитель трассы ски-кросса Алексей Иванов. – Трасса – уникальный спортивный объект, ее протяженность 1100 метров, перепад высот – 175 метров. Мы планируем увеличить количество технических препятствий – трамплинов и контруклонов, что сделает соревнования еще более зрелищными. В то же время наша главная цель – сделать ее безопасной и интересной для прохождения. Такой, чтобы после окончания соревнований, на ней смогли прокатиться и любители».Спортсмены со всего мира начнут прилетать на Южный Урал 9 марта, с 10 марта начнутся официальные тренировки, 12 марта пройдет квалификация, а 13 марта – финальные заезды. Источник: Министерство по физической культуре и спорту Челябинской областиОрганизаторы Кубка мира по фристайлу на ГЛЦ «Солнечная долина» в Миассе планируют построить к предстоящим соревнованиям уникальную трассу, протяженность которой составит 1100 метров. Горнолыжный курорт «Солнечная долина» начал подготовку к проведению очередного Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс. Эти соревнования пройдут с 12 по 13 марта и соберут элиту мирового фристайла. Сейчас прорабатываются планы безопасности и расселения иностранных гостей, вопросы обеспечения мер безопасности в условиях пандемии, а также строительства новой трассы для ски-кросса.Перед стартом Кубка мира на территории ГЛЦ «Солнечная долина» пройдут соревнования федерального значения – этап Кубка России по сноуборд кроссу (21-24 февраля) и финал Кубка России по фристайлу в дисциплине ски-кросс (24 февраля – 1 марта). После их окончания организаторы начнут работы по строительству трассы для Кубка мира.«Мы не планируем как-то кардинально изменять трассу – спортсмены из года в год отмечают ее сложность, им интересно на ней соревноваться, а представители FIS (Международная лыжная ассоциация) отмечают безопасность, - отметил главный строитель трассы ски-кросса. – Трасса – уникальный спортивный объект, ее протяженность 1100 метров, перепад высот – 175 метров. Мы планируем увеличить количество технических препятствий – трамплинов и контруклонов, что сделает соревнования еще более зрелищными. В то же время наша главная цель – сделать ее безопасной и интересной для прохождения. Такой, чтобы после окончания соревнований, на ней смогли прокатиться и любители».Спортсмены со всего мира начнут прилетать на Южный Урал 9 марта, с 10 марта начнутся официальные тренировки, 12 марта пройдет квалификация, а 13 марта – финальные заезды. AzAzA 2021-01-25YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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