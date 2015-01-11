У вакцины «Спутник V» нашли важное противопоказание

В новой редакции инструкции по применению вакцины «Спутник V» появился важный пункт – ее следует с осторожностью применять пациентам со злокачественными новообразованиями.

Предупреждение вызвано недостаточным сроком испытания вакцины, в частности, нет информации о влиянии препарата на течение онкологии. Эти данные можно получить только при длительном изучении.

«Вследствие недостатка информации вакцинация может представлять риск для следующих групп пациентов с аутоиммунными заболеваниями (стимуляция иммунной системы может привести к обострению заболевания, особенно следует с осторожностью относиться к пациентам с аутоиммунной патологией, имеющей тенденцию к развитию тяжелых и жизнеугрожающих состояний); со злокачественными новообразованиями», – говорится в инструкции.

«Спутник V» – это торговое наименование вакцины Гам-КОВИД-Вак. Препарат разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. Она не содержит коронавируса и представляет собой рекомбинантные частицы аденовируса человека, в которых есть ген протеина S – белка оболочки коронавируса, в отношении которого вырабатываются антитела. По официальным данным, эффективность «Спутника» превышает 90%.

https://dostup1.ru/medicine/U-vaktsiny-Sputnik-V-nashli-vazhnoe-protivopokazanie_133595.html