Боксер Сергей Ковалев провалил второй тест на синтетический тестостерон

Тест бывшего трехкратного чемпиона мира в полутяжелом весе копейчанина Сергея Ковалева снова дал положительный результат на синтетический тестостерон – таким образом, боксер провалил второй случайный добровольный тест на допинг перед боем с Бектемиром Меликузиевым из Узбекистана.

Первый тест российский спортсмен сдавал восемь дней назад в Лас-Вегасе. Второй – в Окснарде, штат Калифорния, и вновь неудачно.

«Неблагоприятный аналитический вывод: результаты IRMS (isotope-ratio mass spectrometry) согласуются с экзогенным происхождением тестостерона и метаболитов», – говорится в письме WADA.

Таким образом, стало окончательно ясно, что бой не состоится. Теперь 24-летний серебряный призер Олимпийских игр 2016 года Меликузиев встретится с соперником, который будет определен в 10-раундовом поединке в суперсреднем весе.

Из-за очередного провала теста, преклонного возраста, размывания навыков и множества проблем вне ринга портал BoxingScene прогнозирует Ковалеву туманное будущее. Кроме того, пока не известно, какое наказание россиянину вынесет Атлетическая комиссия штата Калифорния после положительных тестов на допинг.

https://dostup1.ru/society/Boxer-Sergey-Kovalev-provalil-vtoroy-test-na-sinteticheskiy-testosteron_133615.html