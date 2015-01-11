Тепло сохранится на Южном Урале еще минимум 3 дня

Потепление, пришедшее на Южный Урал, сохранится еще минимум три дня – комфортная температура будет в регионе как ночью, так и днем.

Со вторника по четверг по ночам температура не опустится ниже минус 9-11 градусов, хотя при прояснениях возможно до минус 12. Днем все три дня столбик термометра не опустится ниже –4, а местами будет до плюс 1-2. Будет облачно, с прояснениями. Только во вторник возможен небольшой снег и туманы.

Ожидается юго-западный ветер силой 4-9 м/с.

https://dostup1.ru/society/Teplo-sohranitsya-na-Yuzhnom-Urale-esche-minimum-3-dnya_133620.html