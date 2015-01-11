Персональные менеджеры помогут ИТ-чемпионам Челябинской области получить господдержку

Победители проекта «Региональные ИТ-чемпионы» получат персональных менеджеров от Центра развития цифровых технологий Челябинской области, которые станут навигаторами по мерам господдержки, окажут содействие при участии в конгрессно-выставочных мероприятиях и бизнес-миссиях. Формы поддержки будут определены индивидуально, исходя их потребностей компаний, сообщает мининформ.Награждение победителей проекта «Региональные ИТ-чемпионы» прошло на площадке министерства информационных технологий, связи и цифрового развития Мининформа Челябинской области. С приветственным словом к компаниям обратился министр Игорь Фетисов. Он подчеркнул, что поддержка инновационных компаний является одним из приоритетных направлений развития региона.«Алексей Леонидович Текслер поставил перед нами задачу максимально развивать цифровые технологии в Челябинской области, продвигать программные решения и продукты региональных разработчиков. Мы создали Центр развития цифровых технологий, который является навигатором для ИТ-компаний в сфере существующих мер поддержки как федерального, так и регионального уровня. Для компаний это профессиональная бесплатная помощь в оформлении необходимых документов на получение господдержки. С другой стороны, мы получаем обратную связь от ИТ-чемпионов, которая позволяет понять, что нужно сделать, для того чтобы Челябинская область перешла из промышленного региона в инновационный, стала одним из лидеров России в ИТ-сфере», - комментирует Игорь Фетисов.На встрече, которая прошла после церемонии награждения, были озвучены меры господдержки для победителей проекта «Региональные ИТ-чемпионы». В их числе закрепление за каждой компанией персонального менеджера и навигация по существующим мерам поддержки, а также помощь в оформлении заявок; пиар-поддержка со стороны органов власти; содействие компаниям в участии в конгрессно-выставочных мероприятиях; помощь во взаимодействии с крупным бизнесом, участие в бизнес-миссиях; проведение образовательных программ под запросы ИТ-чемпионов. Затем компании озвучили свои предложения по мерам поддержки. Так, было высказано пожелание о содействии в предоставлении площадок для пилотирования, в формировании спроса на продукцию региональных разработчиков среди госорганов, в выделении областных грантов.
Источник: пресс-служба мининформа Челябинской области