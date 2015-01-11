Управление Росреестра подвело итоги госрегистрации льготной ипотеки за 2020 год

В Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области подсчитали количество зарегистрированных сделок с недвижимым имуществом в рамках государственной программы льготной ипотеки за 2020 год. Эти данные свидетельствуют о стабильно высоком интересе южноуральцев к приобретению жилья с привлечением ипотечного кредитования по сниженной ставке на протяжении всего года, сообщает пресс-служба ведомства.Так, с начала действия государственной программы по состоянию на конец 2020 года Управлением Росреестра было зарегистрировано 3645 пакетов документов с привлечением кредитных средств по ставке 6,5% и ниже. В этот показатель входит осуществление госрегистрации по 2180 договорам долевого участия в строительстве, 943 договорам уступки права требования между заемщиками и юридическими лицами и 522 договорам купли-продажи, заключенным застройщиками с заемщиками. Напомним, что оформить льготную ипотеку для улучшения своих жилищных условий граждане могут в срок до 1 июля 2021 года. Предоставление ипотеки по сниженной процентной ставке предусмотрено для покупателей жилья в строящихся или в уже возведенных новых домах. Обязательным условием приобретения квартир по сниженной ставке является первоначальный взнос не менее 15% от стоимости жилья. В Челябинской области льготную ипотеку можно оформить на сумму не более 6 миллионов рублей.