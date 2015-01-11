В Челябинской области обновлен рекорд по числу выписанных после ковида

В Челябинской области обновлен рекорд по количеству выписанных после перенесенного коронавируса – за прошедшие сутки справки о выздоровлении получили 412 человек.

«Всего болезнь победили 30 тыс. 225 южноуральцев», – уточнили в министерстве.

На утро 26 января в Челябинской области подтверждено 43тыс. 813 случаев заболевания COVID-19 – в понедельник было проведено 6 418 тестов, выявлено 287 вновь заболевших, из них пятеро – школьники.

Число летальных исходов за минувшие сутки составило 16, в том числе в десяти случаях причиной стала непосредственно коронавирусная пневмония. Всего с начала пандемии скончались 1 626 человек, в том числе 736 – от последствий COVID-19, в 890 случаях причинами смерти стали иные тяжелые заболевания, осложненные инфекцией.

В настоящее время лечение от коронавируса – амбулаторно и в стационарах – проходят 11 тыс. 920 жителей Челябинской области.

https://dostup1.ru/medicine/V-Chelyabinskoy-oblasti-obnovlen-rekord-po-chislu-vypisannyh-posle-kovida_133639.html