«Маяк» стал абсолютным победителем областного конкурса «Лучший социально ответственный работодатель года»

Главным управлением по труду и занятости населения Челябинской области подведены итоги областного конкурса «Лучший социально ответственный работодатель года»: в номинации «Развитие коллективно-договорного регулирования в организациях» ПО «Маяк» признано абсолютным победителем. Всего на конкурс было подано 236 заявок от организаций области.

Почетный статус, который, к слову, на данном проекте «Маяк» завоевывает впервые, присужден атомному предприятию не случайно.

– Социально-экономические гарантии и льготы нашего коллективного договора значительно перекрывают подобные показатели других предприятий региона и те, что предусмотрены российским законодательством, - пояснил Максим Чубенко, председатель ППО ПО «Маяк». - Действующим сегодня на ПО «Маяк» коллективным договором закреплены обязательства работодателя по вопросам труда и заработной платы, социальным гарантиям, охране труда.

Четко прописаны и обязательства работников, гарантии и обязательства профсоюзных органов. Колдоговор – это своего рода внутренняя конституция предприятия, чьи положения будут неукоснительно соблюдаться только в случае обоюдной ответственности и взаимоуважения сторон. Заботясь о благополучии работников, мы сохраняем и развиваем кадровый потенциал предприятия, что позволяет нам выполнять производственные задачи с высоким качеством и точно в срок. Поэтому победителями конкурса мы стали вполне заслуженно. Эта награда - признание высокого уровня социального партнерства ПО «Маяк» и профсоюзной организации.

В номинации областного конкурса «Реализация программ социальной поддержки и профессионального обучения работников» ПО «Маяк» занял третье место.

– Квалифицированный персонал – это важное условие эффективного функционирования и развития предприятия, поэтому профобучению работников на «Маяке» уделяется большое значение, - прокомментировал очередное достижение «Маяка» Алексей Рожков, и.о. заместителя генерального директора по управлению персоналом. – Ежегодно на предприятии силами внутренних преподавателей и сторонних организаций проводится профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование работников по более чем 250 программам подготовки. Внедряются и новые формы: дистанционное обучение, обучение силами локальных тренеров по программам Корпакадемии «Росатома». Развивается автоматизация учета проведенного обучения.

Что касается социальной поддержки, то сейчас на нашем предприятии успешно реализуются 8 социальных корпоративных программ. Это программы санаторно-курортного лечения работников, добровольного медицинского страхования, оказания помощи работникам в улучшении жилищных условий, негосударственного пенсионного обеспечения, поддержки неработающих пенсионеров, оказания материальной помощи работникам в определенных жизненных ситуациях. На их выполнение предприятие ежегодно направляет около 400 млн рублей. Более того, даже в сложнейший период пандемии «Маяк» продолжает соблюдать все свои социальные обязательства перед работниками.

Для справки:

Ежегодно на «Маяке» проходят обучение более 8000 работников. За 2020 год «маяковцы» прошли 40 804 курса, в том числе 10 328 курсов по ПСР направлению и 2185 курсов по направлению культуры безопасного поведения.

Информационная служба ФГУП «ПО «Маяк»

https://www.po-mayak.ru/press_center/press/news_mayak