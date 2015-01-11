Выставка плакатов «60 лет в космосе: летопись покорения»

В 2021 году наша страна отмечает 60-летие полета Юрия Алексеевича Гагарина - первого полета человека в космос. В честь этого эпохального для всего человечества события 1 февраля Озерский городской музей открывает выставку плакатов из фондов Государственного исторического музея Южного Урала.

Эта выставка – часть масштабного выставочного проекта, реализованного Альфа-Банком и газетой «Комсомольская правда» в 30 крупнейших городах России. И вот теперь этот проект добрался и до Озерска.

Искусство плаката активно развивалось в СССР и было важным средством общения власти с народом. Десятки плакатов советского времени рассказывали об освоении космоса. Каждый важный этап космической программы становился темой для просветительского или политического плаката. Мечта о будущем, о новом обществе все шестидесятые связывалась с мечтой о новых дорогах и пространствах

Всего на выставке можно будет увидеть сорок пять плакатов, созданных с 1957 по 1970 год советскими художниками В. Викторовым, В. Воликовым, В. Сачковым, К. Урбетисом и другими авторами. Кроме плакатов представлены также первые полосы газеты «Комсомольская правда» посвящённые очередным достижениям советской космонавтики.

Выставка экспонируется в здании МКУ «Городской музей», расположенном по адресу пр. Победы, 2.

Тел. 2-80-90, 2-37-98

График работы:

Пн.-чт. с 10.00 до 19.00

Пт. с 10.00 до 18.00

Сб. с 10 до 16.00

Вход свободный

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/45688/