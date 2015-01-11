Прививку от коронавируса получили почти 12 тыс. южноуральцев

Прививку от COVID-19 в Челябинской области получили почти 12 тыс. человек – в ближайшее время на Южный Урал поступит крупная партия вакцины, записаться на прививку сможет любой желающий.

«На сегодняшний день вакцинировано 11 тыс. 823 человека, ждем партию вакцины 55 тыс. 600 доз, чтобы продолжить прививочную кампанию. С 1 февраля будет доступна запись на портале госуслуг. Кроме того – думаю, для пожилых это будет удобнее, – мы проработали возможность с 1 февраля возможность записаться на прививку по единому “ковидному” телефону 122», – сказала, в частности, Ирина Гехт.

Она уточнила, что вакцинация проходит пока исключительно на базе прививочных кабинетов медицинских организаций, и такая ситуация сохранится, по меньшей мере, в ближайшие три месяца. «На сегодня у нас открыты 62 пункта вакцинации – практически во всех муниципалитетах, в районных центрах. Мы готовы при необходимости обеспечить туда подвоз жителей сельских населенных пунктов социальным транспортом. В ТРК и вузах пока вакцинировать не будем – ждем, когда изменятся температурный режим хранения, форма выпуска, рекомендуемая дозировка», – рассказала вице-губернатор.

При этом, по ее словам, ряд предприятий высказывает готовность приобрести необходимое холодильное оборудование, чтобы иметь возможность организовать выездную вакцинацию своих коллективов. «Этот вопрос прорабатывается», – отметила Гехт.

https://dostup1.ru/medicine/Privivku-ot-koronavirusa-poluchili-pochti-12-tys-yuzhnouraltsev_133658.html