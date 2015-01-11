Челябинск готовится принять Межрегиональную агропромышленную конференцию

Ученые Высшей школы экономики и управления Южно-Уральского государственного университета проанализировали динамику цен на продукцию с искусственным интеллектом и на выбросы СО2, в результате чего выявили отрицательную взаимосвязь между ними. Экономисты подтвердили, что инвестиции в искусственный интеллект могут служить диверсифицирующим активом даже в условиях пандемии коронавируса. Исследование было опубликовано в высокорейтинговом журнале Technological Forecasting & Social Change (Scopus, Q1). Доктор экономических наук, профессор кафедры экономической теории, региональной экономики, государственного и муниципального управления Авирал Кумар Тивари совместно с учеными из Франции, Австралии и Вьетнама изучил структуру и динамику зависимости цен на искусственный интеллект и квоты на выбросы углекислого газа.Налогообложение и квотирование выбросов углекислого газа помогают бороться с глобальным потеплением. Компании должны будут получить или купить разрешение на выбросы СО2. На фирмы налагаются крупные штрафы, если они превышают квоты в течение года. Следовательно, затраты стимулируют компании на сокращение выбросов и увеличение гибкости торговли. «Использование передовых технологий и инноваций может значительно сократить выбросы углекислого газа. Эффективность производства и возобновляемые источники энергии помогают снизить выбросы в разных странах, например в Китае. Тесная взаимосвязь между рынком торговли квотами на выбросы СО2 и технологиями в отношении улучшения окружающей среды, вероятно, предоставит фирмам два варианта: инвестировать большие суммы в модернизацию технологий или покупать квоты на выбросы на рынке», – поясняет профессор Тивари.Таким образом, рынок высоких технологий и рынок энергетических ресурсов стали ближе друг к другу. Изучение взаимосвязи этих двух рынков имеет решающее значение для распределения активов и рисков управления инвестиционным портфелем.С полным текстом новости можно ознакомиться на сайте. Подробнее
27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Именно в этот день в 1945 году бойцы Красной армии освободили лагерь смерти Освенцим (Аушвиц) — символ геноцида евреев в годы Второй мировой войны. В числе освободителей Освенцима были и южноуральцы, сообщает пресс-служба Государственного исторического музея Южного Урала. Среди них в первую очередь следует упомянуть Николая Ивановича Парфенова, уроженца Кусы. Он прошел всю войну от начала до конца, участвовал в боях за Ленинград и на Курской дуге, освобождал Сумы, Винницу, Тернополь и Львов. Когда советские войска вошли в Освенцим, командир полка, где служил наш земляк, погиб под артобстрелом, и комбату Парфенову пришлось взять командование на себя.«Весть о смерти командира полка как-то быстро дошла до солдат и офицеров. В их взглядах и разговорах выражалась решимость отомстить врагу сполна за понесенные в этот день потери и смерть комполка. Мощное и дружное «ура!» завершило полное уничтожение гарнизона концлагеря Освенцим», — вспоминал Николай Парфенов.Другой южноуралец, Виктор Алексеевич Ширшов, непосредственного участия в освобождении Освенцима не принимал, он сражался за расположенный в 10 км севернее город Явожно. На территории города также был концентрационный лагерь, узники которого направлялись на уничтожение в Аушвиц. За освобождение Явожно Ширшов получил медаль «За отвагу».Составить представление о том, какая картина предстала глазам красноармейцев, когда они вошли в Освенцим, помогают снимки еще одного нашего земляка — фронтового фотокорреспондента Аркадия Ходова. Они сделаны в лагере смерти Майданек и концлагере Померания. Один из самых тяжелых снимков — красноармейцы в Майданеке, держащие в руках детские ботинки. На лицах бойцов — шок и подавленность от осознания того, какие ужасные дела творились в этом месте.Снимки из архива Аркадия Ходова, хранящегося в Государственном историческом музее Южного Урала, представлены на открывшейся накануне выставке «Холокост: уничтожение, освобождение, спасение» в Музейно-выставочном центре. Там же экспонируются материалы, посвященные Николаю Парфенову и Виктору Ширшову.[gallery]«Холокост — тема сложная и тяжелая. Когда вы пройдетесь по выставке и ознакомитесь с представленными документами и фотографиями, вы увидите, через какие немыслимые испытания прошло поколение, пережившее Великую Отечественную войну. Память об этом мы должны хранить обязательно», — отметил на презентации выставки заместитель директора Исторического музея Александр Лымарев.Выставка «Холокост: уничтожение, освобождение, спасение» располагается в Музейно-выставочном центре (вход со стороны набережной) и будет работать до 29 января. Вход свободный. Подробнее
Пути развития агропромышленного комплекса и сельских территорий в 2021 году будут обсуждаться на Межрегиональной агропромышленной конференции «МАК 2021», которая пройдет на 17 и 18 февраля текущего года. Форум аграриев состоится в Челябинске, на площадке отеля «Рэдиссон Блу». Сейчас идет онлайн-регистрация участников конференции на официальном сайте мероприятия https://makural.ru/, сообщает минсельхоз.Организаторы «МАК 2021» — Первое выставочное объединение Челябинска и министерство сельского хозяйства Челябинской области, генеральный партнёр — Группа компаний «ФОСАГРО», партнеры проекта: ООО «ЭкоНива-Семена», ООО «Бисолби Плюс», Научно-производственный агрохолдинг «Кургансемена», АО «Щёлково Агрохим», АО «Россельхозбанк», ООО «Альгимед», АО «ЭР-Телеком Холдинг».В программе мероприятия — экспозиция оборудования, ветеринарных препаратов, средств защиты растений, технологий цифровизации и страхования в сельском хозяйстве, в разрезе отраслей АПК — животноводство и птицеводство, ветеринария, растениеводство и агрохимия, мелиорация, аграрная наука. Фокус-выставка будет работать на протяжении всей конференции.В первый день работы форума будут обсуждаться общие вопросы развития сельского хозяйства, комплексного развития сельских территорий, агрострахования. Заседания будут ориентированы на руководителей сельхозпредприятий, представителей агрохолдингов, фермеров, глав муниципальных районов. Планируется, что в работе мероприятий первого дня конференции примут участие заместитель губернатора Челябинской области Сергей Сушков, президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов, министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин, министр образования и науки региона Александр Кузнецов, председатель комитета по аграрной политике Законодательного Собрания Челябинской области Вячеслав Евстигнеев и другие.На пленарном заседании «Развитие агропромышленного комплекса с учетом новых реалий. Неизбежная трансформация отрасли» будут озвучены прогнозы базового, негативного и позитивного сценария развития сельскохозяйственной отрасли в 2021 году, состоится обсуждение законодательной базы отрасли, будут обозначены ключевые направления развития отрасли: цифровизация, экологизация, агрострахование, экспорт, работа с кадрами. Форум муниципальных образований «Гармоничное развитие и экономическая устойчивость сельских территорий» будет посвящен реализации проектов на селе, а также финансированию государственной программы комплексного развития сельских территорий в Челябинской области. Круглый стол «Агрострахование как инструмент управления рисками в АПК» призван ответить на вопросы: насколько агрострахование популярно в регионе и почему гарантия получения страховых выплат, особенности агрострахования в растениеводстве, птицеводстве и животноводстве. Также в первый день конференции состоится стратегическая сессия «Что мы хотим видеть от товаропроизводителей через три года: вектор «на опережение» (организатор - торговая сеть «Магнит»).Во второй день работы конференции «МАК 2021» состоятся интенсивные обучающие мероприятия — кейс-сессии по отраслям: «Растениеводство», «Ветеринария», «Животноводство», «Птицеводство». Каждая сессия рассчитана на трехчасовой интенсив. Подробная программа тематических сессий, перечень вопросов и пул спикеров – на официальном сайте МАК 2021.Завершением конференции станут вручение сертификатов участникам, общение в неформальной обстановке, обмен контактами. Организаторы приглашают предприятия отрасли зарегистрироваться для участия в проекте и не пропустить главное событие в деловой жизни АПК региона в наступившем году.Дополнительная информация о мероприятии на официальном сайте и по телефону +7 (351) 755-55-10, e-mail: org@pvo74.ru.