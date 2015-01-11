В Челябинской области спасли беременную с полным поражением легких

В конце декабря в роддом областной клинической больницы №2 на вертолете с бригадой врачей из Центра медицины катастроф Магнитогорска доставили пациентку с полным поражением легких в результате коронавирусной инфекции. Женщина находилась на 27-й неделе беременности, ее состояние было крайне тяжелым.«За каждого пациента мы переживаем как за родного, но это был особый случай, прогнозы были не самые хорошие, ситуация критической», – рассказала заместитель главврача по акушерству и гинекологии ОКБ №2 Екатерина Воропаева.23 декабря раньше положенного срока на свет появился мальчик. В течение месяца детские и взрослые анестезиологи-реаниматологи, акушеры-гинекологи боролись за жизнь мамы и малыша, и им это удалось. Сейчас маленький Женя в стабильном состоянии находится в реанимации под круглосуточным наблюдением врачей. А мама Светлана не перестает благодарить медиков за две спасенные жизни.«Весь месяц наши сотрудники выхаживали Светлану и маленького Женю. Главное, что сейчас кризис позади и их жизни ничего не угрожает. А в отделении малыша мы называем «наше чудо»!» – добавила Екатерина Воропаева.