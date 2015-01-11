Опера «Иоланта» возвращается на челябинскую сцену

Ученые Высшей школы экономики и управления Южно-Уральского государственного университета проанализировали динамику цен на продукцию с искусственным интеллектом и на выбросы СО2, в результате чего выявили отрицательную взаимосвязь между ними. Экономисты подтвердили, что инвестиции в искусственный интеллект могут служить диверсифицирующим активом даже в условиях пандемии коронавируса. Исследование было опубликовано в высокорейтинговом журнале Technological Forecasting & Social Change (Scopus, Q1). Доктор экономических наук, профессор кафедры экономической теории, региональной экономики, государственного и муниципального управления Авирал Кумар Тивари совместно с учеными из Франции, Австралии и Вьетнама изучил структуру и динамику зависимости цен на искусственный интеллект и квоты на выбросы углекислого газа.Налогообложение и квотирование выбросов углекислого газа помогают бороться с глобальным потеплением. Компании должны будут получить или купить разрешение на выбросы СО2. На фирмы налагаются крупные штрафы, если они превышают квоты в течение года. Следовательно, затраты стимулируют компании на сокращение выбросов и увеличение гибкости торговли. «Использование передовых технологий и инноваций может значительно сократить выбросы углекислого газа. Эффективность производства и возобновляемые источники энергии помогают снизить выбросы в разных странах, например в Китае. Тесная взаимосвязь между рынком торговли квотами на выбросы СО2 и технологиями в отношении улучшения окружающей среды, вероятно, предоставит фирмам два варианта: инвестировать большие суммы в модернизацию технологий или покупать квоты на выбросы на рынке», – поясняет профессор Тивари.Таким образом, рынок высоких технологий и рынок энергетических ресурсов стали ближе друг к другу. Изучение взаимосвязи этих двух рынков имеет решающее значение для распределения активов и рисков управления инвестиционным портфелем.С полным текстом новости можно ознакомиться на сайте. Подробнее
27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Именно в этот день в 1945 году бойцы Красной армии освободили лагерь смерти Освенцим (Аушвиц) — символ геноцида евреев в годы Второй мировой войны. В числе освободителей Освенцима были и южноуральцы, сообщает пресс-служба Государственного исторического музея Южного Урала. Среди них в первую очередь следует упомянуть Николая Ивановича Парфенова, уроженца Кусы. Он прошел всю войну от начала до конца, участвовал в боях за Ленинград и на Курской дуге, освобождал Сумы, Винницу, Тернополь и Львов. Когда советские войска вошли в Освенцим, командир полка, где служил наш земляк, погиб под артобстрелом, и комбату Парфенову пришлось взять командование на себя.«Весть о смерти командира полка как-то быстро дошла до солдат и офицеров. В их взглядах и разговорах выражалась решимость отомстить врагу сполна за понесенные в этот день потери и смерть комполка. Мощное и дружное «ура!» завершило полное уничтожение гарнизона концлагеря Освенцим», — вспоминал Николай Парфенов.Другой южноуралец, Виктор Алексеевич Ширшов, непосредственного участия в освобождении Освенцима не принимал, он сражался за расположенный в 10 км севернее город Явожно. На территории города также был концентрационный лагерь, узники которого направлялись на уничтожение в Аушвиц. За освобождение Явожно Ширшов получил медаль «За отвагу».Составить представление о том, какая картина предстала глазам красноармейцев, когда они вошли в Освенцим, помогают снимки еще одного нашего земляка — фронтового фотокорреспондента Аркадия Ходова. Они сделаны в лагере смерти Майданек и концлагере Померания. Один из самых тяжелых снимков — красноармейцы в Майданеке, держащие в руках детские ботинки. На лицах бойцов — шок и подавленность от осознания того, какие ужасные дела творились в этом месте.Снимки из архива Аркадия Ходова, хранящегося в Государственном историческом музее Южного Урала, представлены на открывшейся накануне выставке «Холокост: уничтожение, освобождение, спасение» в Музейно-выставочном центре. Там же экспонируются материалы, посвященные Николаю Парфенову и Виктору Ширшову.[gallery]«Холокост — тема сложная и тяжелая. Когда вы пройдетесь по выставке и ознакомитесь с представленными документами и фотографиями, вы увидите, через какие немыслимые испытания прошло поколение, пережившее Великую Отечественную войну. Память об этом мы должны хранить обязательно», — отметил на презентации выставки заместитель директора Исторического музея Александр Лымарев.Выставка «Холокост: уничтожение, освобождение, спасение» располагается в Музейно-выставочном центре (вход со стороны набережной) и будет работать до 29 января. Вход свободный. Подробнее
В театре имени М. И. Глинки полным ходом идет подготовка к премьере самой светлой оперы Петра Чайковского.К этому сочинению великого русского композитора челябинский театр обращается в третий раз. Ранее оперу «Иоланта» ставили в 1964 и 1986 годах, последний спектакль, режиссером которого выступил заслуженный деятель искусств России Георгий Миллер, продержался в репертуаре 33 года.Главная героиня оперы слепа от рождения, поэтому перед постановщиками стоит непростая задача. Важно не только показать, как другие персонажи видят мир, но и как Иоланта ощущает все, что происходит вокруг нее.«Ни одного отрицательного персонажа в опере «Иоланта» вы не найдете, чего нельзя сказать о первоисточнике – пьесе датского поэта Генриха Герца «Дочь короля Рене». В отсутствии борьбы, конфликта и заключается определенная сложность воплощения этого музыкального произведения на сцене», – рассказывает режиссер-постановщик нового спектакля Вадим Кейш.Богатое убранство замков, каменные рельефы, золоченый декор – художники Антон и Елена Сластниковы признались, что при создании образов вдохновлялись эпохой раннего Возрождения.«В женских костюмах используется много бархата, парчи, органзы с серебром. Фантазийные головные уборы с растительными орнаментами расшиты жемчугом и стразами. По замыслу режиссера, на сцене появятся воздушные белые ангелы с причудливыми крыльями. В мужских костюмах многое заимствовано из одежды средневековых рыцарей», – отмечает художник по костюмам Елена Сластникова.Все действие спектакля будет происходить на поворотном круге, предназначенном для передвижения декораций. Зрители увидят средневековый замок, цветущий сад, живописные горы. Зрелищности добавит видеоинсталляция, разработанная художником Дмитрием Иванченко.Последняя опера Петра Чайковского воспринимается как гимн света и любви. Красивые романсы, арии и ариозо сделали «Иоланту» одним из самых любимых произведений не только среди зрителей, но и среди артистов. Премьера состоится3 и 4 апреля, начало в 18.00.