Житель Озерска оформил кредит и перевел его мошенникам

В УМВД России по г. Озерску обратился местный житель 1965 года рождения, ставший жертвой мошенников. Потерпевший рассказал полицейским, что ему на телефон поступил звонок: мужчина представился работником службы безопасности банка и сообщил, что мошенники взломали приложение банка и пытаются оформить на него кредит.

Для того чтобы «аннулировать» этот кредит, необходимо оформить «встречный» и перевести деньги на резервные счета. Под диктовку мошенников мужчина оформил кредит и отправился в отделение банка, где обналичил всю сумму. Уже в другом отделении мужчина перевел мошенникам все деньги на продиктованные номера телефонов. Таким образом, мужчина лишился 300 000 рублей.

По данному факту следственным отделом Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации (мошенничество). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Во избежание подобных случаев сотрудники полиции призывают граждан проявлять бдительность и напоминают, что представители банков никогда не запрашивают номеров, кодов банковских карт и паролей, присланных в смс-сообщениях. Кроме того, работники кредитных организаций никогда не предлагают перевести денежные средства на сторонние счета. Такие запросы и предложения осуществляют только мошенники.

Если вы имеете сбережения или все-таки оформили кредит под диктовку аферистов, остановитесь, подумайте, ведь эти деньги у вас «на руках», мошенники ими не могут завладеть!

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/45705/