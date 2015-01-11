Молодежь из малых городов Южного Урала сможет проявить себя на «Пространстве развития»

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Суд оставил без изменений постановление о наказании фирмы, которая отправила на продажу некачественную молочную продукцию – фальсифицированное сливочное масло изготавливали в Озерске (Челябинская область) Подробнее
В России стартовал новый проект для молодежи из малых городов (с численностью населения менее 50 тысяч человек). Ребята, прошедшие отбор, узнают, как воплощать в жизнь собственные проекты, сообщает Молодежный ресурсный центр.На «Пространстве развития» ждут молодых людей от 18 до 35 лет, у которых есть идеи для социальных проектов. Обязательным условием является постоянный доступ в Интернет.Для участия в отборочном туре необходимо собрать команду из четырех человек, подать заявку по ссылке до 8 февраля. Далее каждой команде предстоит решить предлагаемый кейс, а лидеру группы – пройти онлайн-собеседование с организаторами.Тех, кто успешно пройдет отборочный этап, ждут теоретическая и практическая части. Сначала участники узнают, как писать проект, где искать партнеров и дополнительные ресурсы. Практическая часть включит в себя реализацию собственного проекта, авторы идей также получат дополнительное образование по курсам «Грантрайтинг», «Основы деятельности НКО», «Основы социального проектирования».Организаторами проекта являются Фонд президентских грантов, Российский союз молодежи и «Росмолодежь».