Фестиваль «Морозко» наградил лучшие новогодние постановки

В челябинском отделении союза театральных деятелей подвели итоги областного фестиваля новогодних спектаклей «Морозко». Конкурс проходил в третий раз при поддержке министерства культуры области.В конкурсную афишу вошло 14 постановок профессиональных театров Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Верхнего Уфалея.Победителем фестиваля стал челябинский Камерный театр, получивший гран-при за спектакль «Мой папа па-па-па-па-па!». Постановка Виктории Мещаниновой
была признана лучшей по всем параметрам.«Несмотря на карантин и сложные условия работы, в этот раз было много хороших работ, что мы даже подрастерялись. А потом решили наградить всех, все-таки этот фестиваль особенный, праздничный, и пусть для артистов он тоже станет праздником», - отметила член жюри фестиваля Людмила Федорова.
Еще сразу три спектакля были отмечены жюри. Сказка «Морозко» магнитогорского драматического театра стала лучшим спектаклем в драматическом театре. Волшебная история «Времена года», рассказанная в озерском театре кукол «Золотой петушок» отмечена в номинации «Лучший спектакль в театре кукол». Оценило жюри и остроумную интермедию, подготовленную озерскими кукольниками.Еще один приз завоевал театр «Манекен». В номинации «Лучший дебют» отмечена постановка Алексея Тетюева
«SpockyNoki». Этот же спектакль взял еще две награды: в номинациях «Лучшая работа художников» (Антон
и Елена Сластниковы
) и «Лучшая мужская роль» (Станислав Хомков
).По три диплома увезли магнитогорский оперный театр и златоустовский «Омнибус». Два диплома положили себе в копилку челябинский театр «Скарабей» и «Вымысел» из Верхнего Уфалея. В списках награжденных отметились озерский театр «Наш дом», театр куклы и актера «Буратино» (Магнитогорск).Награждение победителей прошло в Доме актера. Призы вручали Баба Яга и Кощей Бессмертный – члены жюри Майя Брандесова
и журналист «Вечернего Челябинска» Андрей Ваганов
.
Источник: Пресс-служба министерства культуры Челябинской области