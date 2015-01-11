Как повлияют на промышленников Челябинской области изменения в нацпроекте «Производительность труда» и запуск уникальной регпрограммы на его основе

С 2021 года в нацпроект «Производительность труда», мероприятия которого в Челябинской области реализуют региональные Минпром и Фонд развития промышленности (ФРП), внесены серьёзные изменения. О том, как они скажутся на предприятиях-участниках, а также об уникальной регпрограмме«Адресная поддержка повышения производительности труда», открывающей МСП доступ к основным преференциям нацпроекта, шла речь на сегодняшней онлайн-пресс-конференции. Её организовали и провели региональный ФРП и пресс-центр «Гранада Пресс».«Начну с благодарности правительству Челябинской области и предприятиям-участникам нацпроекта за то, что в 2020 году план по их количеству в регионе был перевыполнен. На данный момент в нацпроекте уже 57 участников из вашего региона. Не все субъекты РФ смогли добиться таких результатов. Челябинский РЦК вошел в топ-3 общероссийского рейтинга ФЦК. Это серьезный показатель, потому что амбициозных регионов, где руководители ставят цель – быть не ниже первого места, много. И с точки зрения освещения нацпроекта, работы со СМИ, ваша область тоже всегда в лидерах. Так что есть всё для того, чтобы нацпроект и региональная программа работали эффективно и приносили пользу», - сказал, открывая мероприятие, начальник управления по макрорегиону №1 Федерального центра компетенций (ФЦК) Владимир Гусаров.По его словам, смена названия нацпроекта - наименьшее из изменений. В числе основных:
С этого года планируется увеличить срок поддержки отдельных предприятий, отобранных на конкурсной основе, с шести до 12 месяцев. Цели по росту производительности труда для них останутся прежними – 10%, 15% и 30% за три года накопительным итогом к базовому году. Для предприятий, которые будут участвовать в проекте в прежнем, шестимесячном формате, этот показатель составит не менее 5% в год.
Увеличение срока поддержки даст экспертам ФЦК и РЦК возможность создавать на предприятии два потока-образца, а не один, как сейчас. Это позволит плотнее погружаться в производственные процессы, учитывать специфику компаний, выявлять больше потерь и вырабатывать более эффективные мероприятия для их ликвидации.
В рамках расширенной поддержки предприятиям станут доступны новые пакеты услуг по направлениям: «Цифровизация и автоматизация», «Стратегическое и операционное планирование», «Оптимизация обеспечивающих процессов», «Корпоративная культура», «Логистика и управление запасами», «Продажи и маркетинг».
Эксперты будут не только оказывать услуги по бережливому производству, но и плотнее работать с генеральными и финансовыми директорами, управленцами по персоналу, чтобы помочь им со стратегией развития компании, логистикой, информационными технологиями и продажами.
С этого года к проекту смогут присоединиться предприятия торговли. Таким образом закроется вся цепочка от производителя до потребителя.
Нацпроект избавился от верхней планки в 30 млрд рублей, благодаря чему к нему смогут присоединиться крупнейшие компании страны.
«За два года успешной реализации мероприятий нацпроекта в регионе мы не раз сталкивались с запросом на участие в нём от представителей МСП. Однако они не подходили под жёсткие критерии отбора участников, в первую очередь, по объёмам выручки. В итоге, получив одобрение и поддержку губернатора области Алексея Текслера, региональные минпром и ФРП и общественная организация «Опора России» разработали регпрограмму, по сути, являющуюся упрощённым аналогом нацпроекта. Участвовать в ней могут малые и средние промышленные предприятия региона с годовой выручкой от 100 до 400 млн рублей. Мы сразу получили несколько заявок. Конкурсный отбор в итоге прошли две организации», - объяснил директор регионального ФРП Сергей Казаков.Регпрограмма подразумевает две формы участия: адресная поддержка повышения производительности, т.е. работа экспертов непосредственно на площадках предприятий, и обучение принципам и инструментам бережливого производства на созданной при региональном ФРП «Фабрике процессов». Первый вариант выбрали ООО «Томир» и ООО «Завод «Челябторгтехника», руководители которых приняли участие в пресс-конференции.«Когда производителю предлагают практически безвозмездно поучаствовать в мероприятии, которое поможет ему развиваться, надо быть глупцом, чтобы отказаться. Первые результаты от участия в регпрограмме уже есть. Мы начали немного менять технологический процесс, в плане около 80 необходимых изменений. Я надеюсь, они помогут увеличить объем выпускаемой продукции и уменьшить количество брака», - поделился директор ООО «Томир» Дмитрий Клеутин.Оптимизацию производства на предприятии начали с участка лазерной резки, поскольку это один из основных видов деятельности компании, фундаментальный участок, изменения на котором скажутся на всём бизнесе. Первые же введённые экспертами улучшения исключили излишнюю сортировку на переделах и значительно сократили количество поврежденных деталей. На заводе «Челябторгтехника» для создания пилотного потока выбрали участок изготовления кондитерских витрин. Оптимизировав процессы, предприятие планирует вдвое повысить производительность и увеличить выпуск продукции в три раза.«Наша компания активно растет. Прирост в выручке составляет около 20%-40%, поэтому вопрос об эффективности труда встаёт ребром. От участия в регпрограмме мы ждём ощутимых результатов по увеличению производительности, снижению незавершенного производства и уменьшению площади производственных и складских помещений. Мы столкнулись с проблемой нехватки площадей, но, вступив в программу, поняли, что их увеличения вовсе не требуется, поскольку оптимизация процессов поможет делать большие объемы на прежних площадях», - рассказал директор ООО «Завод «Челябторгтехника»» Максим Пашенько.Следующий конкурсный отбор участников региональной программы «Адресная поддержка повышения производительности труда» в форме участия «Адресная поддержка» намечен на февраль 2021 года. Участвовать в нём могут предприятия, соответствующие критериям, указанным в Стандарте регионального ФРП, в том числе и не прошедшие в прошлый раз.Бесплатное обучение на «Фабрике процессов» можно пройти в любое удобное время. Для этого нужно лишь направить соответствующую заявку в ФРП Челябинской области.Видеозапись пресс-конференции доступна на YouTube-канале «Гранада Пресс»: https://www.youtube.com/watch?v=cU-Sp2f3hc4&feature=youtu.be***Национальный проект «Производительность труда» утвержден майским указом Президента РФ Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России не ниже, чем на 5% к 2024 году за счет внедрения культуры бережливого производства. Для реализации поставленных задач Правительством РФ разработан комплекс мер господдержки бизнеса, который включает финансовое стимулирование и экспертную помощь в оптимизации производственных процессов. Ещё одна задача – определить интерес бизнеса к проблеме роста производительности труда, формированию продукта и рынка услуг по повышению производительности труда в РФ. В Челябинской области мероприятия нацпроекта реализуют региональные Министерство промышленности и Фонд развития промышленности.Региональная программа «Адресная поддержка повышения производительности труда» по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера разработана областным Министерством промышленности, Фондом развития промышленности и общественной организацией «Опора России» специально для малых и средних промышленных предприятий области с целью открытия им доступа к преференциям нацпроекта «Производительность труда». О целях регпрограммы и требованиях к участникам можно прочитать здесь: https://minprom.gov74.ru/minprom/news/view.htm?id=10398912@egNewsФедеральный центр компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) - оператор национального проекта «Производительность труда».Региональный центр компетенций в сфере производительности труда (РЦК) - единственный сертифицированный ФЦК оператор, системно реализующий проекты по повышению производительности труда в Челябинской области. Под руководством экспертов РЦК полный комплекс необходимых для внедрения у себя на предприятиях бережливого производства знаний и навыков получило уже 192 сотрудника предприятий региона.ООО «Томир» - крупный производитель оборудования и комплектующих для монтажа энергосберегающих систем воздушного отопления и вентиляции в УрФО, работающий на рынке климатических систем более 20 лет.ООО «Завод «Челябторгтехника»» - проектировщик и производитель уникального оборудования для объектов общественного питания. Дилерская сеть компании представлена в 63 регионах РФ, а также в Казахстане, Белоруссии, Армении и Молдове. Ведутся переговоры о выходе на рынки Непала, Турции, Египта, Италии.