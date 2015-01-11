2021-01-28YEKT12:00:00 | Новости Городские новости Внесены изменения, касающиеся реализации инициативных проектов На первом в этом году заседании Собрания депутатов местные парламентарии продолжили работу над формированием правовой основы для реализации инициативных проектов в Озерском городском округе.

Следует отметить, что на завершающей сессии 2020 года депутаты утвердили два документа , устанавливающие правовые основы инициативного или "народного" бюджетирования в Озерском городском округе, а также порядок работы с ними органов местного самоуправления.

Подготовить местные нормативно-правовые акты необходимо оперативно, поскольку законом Челябинской области установлены жёсткие сроки для внесения инициативных проектов – до 1 марта 2021 года. Поэтому 28 января в ходе сессии депутаты также приняли ряд решений. В частности, было предложено включить в состав муниципальной конкурсной комиссии по отбору инициативных проектов представителей депутатского корпуса, Общественной палаты, аппарата Собрания депутатов.

Кроме того, был утверждён Порядок назначения и проведения собрания или конференции для рассмотрения инициативных проектов. Порядок был разработан аппаратом Собрания депутатов с учётом замечаний и предложений администрации округа и Прокуратуры ЗАТО г. Озерск.

Документ устанавливает инициаторов обращения и требования к заявлению, также указанным порядком определяется количество участников собрания (конференции). Кроме того, устанавливаются: формы проведения собрания, которое может проводиться как очно, так и заочно, требования к порядку проведения непосредственно самого собрания, формы согласия на обработку персональных данных, подписной лист избрания делегатов (в случае, если будет проводиться конференция), подписной лист голосования (в случае, если оно будет проходить заочно). Решение будет опубликовано в газете «Озерский вестник» от 29 января 2021 года и на сайте органов местного самоуправления.

Также в связи с реализацией инициативных проектов были внесены изменения в Положение о порядке назначения и проведения на территории округа опроса граждан. Опрос жителей округа или его части, в которых предполагается реализовать инициативный проект, может проводиться для выявления мнений граждан о его поддержке. Для опроса может использоваться сайт органов местного самоуправления в сети интернет.

С нормативной документацией об инициативном бюджетировании можно ознакомиться на сайте органов местного самоуправления в разделе ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ .

На сессии также были внесены изменения в Положение об управлении социальной защиты населения, которые затронули меры социальной поддержки жертв политических репрессий. В новой редакции Положения – возмещение расходов, связанных с оплатой проезда один раз в год, увеличено до ста процентов на всех видах транспорта.

Фото Александра Абросимова.











































Информация предоставлена: Следует отметить, что на завершающей сессии 2020 года депутаты утвердили, устанавливающие правовые основы инициативного или "народного" бюджетирования в Озерском городском округе, а также порядок работы с ними органов местного самоуправления.Подготовить местные нормативно-правовые акты необходимо оперативно, поскольку законом Челябинской области установлены жёсткие сроки для внесения инициативных проектов – до 1 марта 2021 года. Поэтому 28 января в ходе сессии депутаты также приняли ряд решений. В частности, было предложено включить в состав муниципальной конкурсной комиссии по отбору инициативных проектов представителей депутатского корпуса, Общественной палаты, аппарата Собрания депутатов.Кроме того, был утверждён Порядок назначения и проведения собрания или конференции для рассмотрения инициативных проектов. Порядок был разработан аппаратом Собрания депутатов с учётом замечаний и предложений администрации округа и Прокуратуры ЗАТО г. Озерск.Документ устанавливает инициаторов обращения и требования к заявлению, также указанным порядком определяется количество участников собрания (конференции). Кроме того, устанавливаются: формы проведения собрания, которое может проводиться как очно, так и заочно, требования к порядку проведения непосредственно самого собрания, формы согласия на обработку персональных данных, подписной лист избрания делегатов (в случае, если будет проводиться конференция), подписной лист голосования (в случае, если оно будет проходить заочно). Решение будет опубликовано в газете «Озерский вестник» от 29 января 2021 года и на сайте органов местного самоуправления.Также в связи с реализацией инициативных проектов были внесены изменения в Положение о порядке назначения и проведения на территории округа опроса граждан. Опрос жителей округа или его части, в которых предполагается реализовать инициативный проект, может проводиться для выявления мнений граждан о его поддержке. Для опроса может использоваться сайт органов местного самоуправления в сети интернет.С нормативной документацией об инициативном бюджетировании можно ознакомиться на сайте органов местного самоуправления в разделеНа сессии также были внесены изменения в Положение об управлении социальной защиты населения, которые затронули меры социальной поддержки жертв политических репрессий. В новой редакции Положения – возмещение расходов, связанных с оплатой проезда один раз в год, увеличено до ста процентов на всех видах транспорта.Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-01-28YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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