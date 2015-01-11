Музей искусств приглашает на лекции о природе и охоте

Источник: Пресс-служба министерства культуры Челябинской областиВ рамках выставки «Каждый охотник желает знать…» Музей изобразительных искусств начинает цикл тематических лекций о культуре охоты и поэзии природы. В ближайшую субботу, 30 января, состоится лекция «Охотничьи забавы русских царей».Выставка «Каждый охотник желает знать…» открыта в декабре 2020 года в рамках реализации национального проекта «Культура». На ней собраны более 60 произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства художников XIX – XXI веков на темы охоты и дикой лесной природы.На время работы экспозиции запланирован тематический лекторий. В феврале музей пригласит слушателей на лекции «Королевская охота во Франции XVIII века» и «Уральский бестиарий. Анималистический жанр в художественных промыслах Урала». Билеты на все лекции можно купить онлайн в разделе «Мероприятия и программы».Напомним, что выставка «Каждый охотник желает знать…» состоит из двух тематических разделов. Первый – «Охотники и добыча» - это сцены охоты, натюрморты с дичью, охотничьи портреты. Вторая часть – «Времена года» – объединяет пейзажи и произведения в анималистическом жанре. Один из центральных экспонатов выставки – картина выдающегося художника бытового и исторического жанра, академика Императорской Академии художеств«Звероловы древней Руси» (1907 г.). Также в экспозиции представлены натюрморты знаменитого советского живописца