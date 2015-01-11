О ситуации по COVID-19 на 28.01.2021

Межрегиональное управление №71 информирует, что по состоянию на 16ч 00 мин 28.01.2021г. у граждан, проживающих на территории Озерского городского округа, зарегистрировано 4899 случаев заболевания COVID-19.

За весь период наблюдения выздоровели 4048 человек.

С начала периода наблюдения по данным ФГБУЗ «Клиническая больница №71» ФМБА России умерло 67 пациентов с подтвержденным COVID-19.

В Озерском городском округе продолжается вакцинация против COVID-19. Применяется комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V).

По данным, предоставленным ФГБУЗ «Клиническая больница №71» ФМБА России:

- Сотрудники организаций и предприятий всех форм собственности, желающие поставить вакцину от коронавируса, могут подать заявку работодателю, который сформирует списки и направит их в городскую поликлинику.

- Сотрудники ФГУП «ПО «Маяк» подают заявку руководителям подразделений.

- Неработающие пенсионеры о своем желании пройти вакцинацию могут сообщить через управление соцзащиты администрации по телефону «горячей линии» кол-центра 5-56-45.

- Кроме того, у желающих поставить вакцину жителей Озерского городского округа есть возможность обратиться к администратору, который находится на первом этаже Городской поликлиники №1 и оставить заявку. Следует обращаться к информатору городской поликлиники № 1 по телефону 4-40-90 с 08:00 до 18:00, к участковым медсестрам врачебного участка, старшей медсестре по телефону 4-69-87 с 10:00 до 11:30 и с 14:00 до 15:00.

Пресс-служба Межрегионального управления №71 ФМБА России

https://mru71.fmba.gov.ru/press-tsentr/detail/?ELEMENT_ID=41973