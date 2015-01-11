Полиция предупредила о санкциях к участникам акции 31 января в Челябинске

Полиция Челябинской области применит санкции к участникам новой несанкционированной акции, которая намечена на 31 января, – ведомство распространило официальное предупреждение об ответственности за участие в митингах и шествиях.
В нем говорится, что за несоблюдение российского законодательства предусмотрены административная и уголовная ответственность.
«Призывы к организации несанкционированных публичных мероприятий или участию в них, к нарушению общественного порядка и безопасности в ходе проведения акции, неповиновению законным требованиям представителей власти будут рассматриваться как нарушение закона. Нарушители установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования привлекаются к административной ответственности», – говорится в тексте обращения.
Участники акции, как и те, кто агитирует за участие в ней, могут быть оштрафованы либо арестованы на 15 суток. За повторные правонарушения значительно возрастают суммы штрафов, увеличивается количество обязательных работ, а срок административного ареста возрастает до 30 суток. В случае неоднократных нарушений может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Вовлечение несовершеннолетних грозит виновному трехлетним сроком.
«Обращаем внимание, что попытки проведения несанкционированных публичных мероприятий и совершение их участниками провокационных действий будут расцениваться как угроза общественному порядку и пресекаться сотрудниками правоохранительных органов. Активные участники, намеренно провоцирующие конфликтные ситуации, будут задерживаться и доставляться в отделы полиции. Собранные по факту нарушения законодательства материалы в дальнейшем будут направляться в суды для рассмотрения», – следует из дальнейшего текста.
Полицейские просят родителей принять все меры, чтобы уберечь детей от интернет-призывов и следить за содержанием просматриваемых ими страниц.
https://dostup1.ru/society/Politsiya-predupredila-o-sanktsiyah-k-uchastnikam-aktsii-31-yanvarya-v-Chelyabinske_133765.html