На озере в Челябинской области произошел разлив неизвестного вещества

Сотрудники Кыштымского отряда поисково-спасательной службы предотвратили загрязнение озера Улагач возле Озерска – там были обнаружены маслянистые пятна неизвестного происхождения.
Общая площадь пятен составила 100 квадратных метров. На месте были организованы работы по трем направлениям. Одна группа спасателей занялась предотвращением и ликвидацией разлива, вторая – контролем состава воды и третья – установлением источника загрязнения.
«Для предотвращения загрязнения воды в озере силами Кыштымского и Мобильного отрядов на канале выставлены боновые заграждения и организовано круглосуточное дежурство спасателей. К установлению причин появления пятен были привлечены специалисты Аргаяшской ТЭЦ, оперативные группы Челябинского пожарно-спасательного гарнизона и ГУ МЧС России, а контроль за химическим составом воды в настоящий момент проводится специалистами Росприроднадзора», – сообщили в пресс-службе ПСС.
В ведомстве подчеркнули, что на месте происшествия находится необходимое количество сил, средств и ситуация находится под контролем. При этом из озера Улагач не поставляют воду для бытовых нужд, поэтому угрозы населению нет.
https://dostup1.ru/accident/Na-ozere-v-Chelyabinskoy-oblasti-proizoshel-razliv-neizvestnogo-veschestva_133760.html