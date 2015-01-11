2021-01-29YEKT09:00:00 | Губерния На Южном Урале впервые появится услуга сопровождаемого проживания инвалидов Источник: Дмитрий Куткин









Депутаты Законодательного Собрания Челябинской области приняли поправки в областной закон о социальном обслуживании, который был разработан в рамках исполнения поручения Президента России Владимира Путина. Поправки предусматривают дополнение перечня гарантированных социальных услуг услугами по организации сопровождаемого проживания инвалидов.В Челябинской области в 2020 году был утвержден план мероприятий по развитию стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, до 2024 года, один из разделов которого посвящен сопровождаемому проживанию. Проект рассчитан как на проживающих в психоневрологических интернатах, так и на молодежь из семей.«Закон принят в рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации по внедрению технологии сопровождаемого проживания инвалидов, в том числе совместного проживания малых групп инвалидов в отдельных жилых помещениях, – отметила в своем докладе на заседании Законодательного Собрания заместитель министра социальных отношений Татьяна Зисман. – Закон расширяет перечень услуг, предоставляемых поставщиками услуг в стационарной и полустационарных формах социального обслуживания, а также в форме социального обслуживания на дому».Накануне в министерстве социальных отношений Челябинской области состоялся круглый стол на эту тему. Он был посвящен вопросу реализации нового проекта социального воздействия «Сопровождаемое проживание граждан с инвалидностью» в регионе. В мероприятии приняли участие представители министерства, специалисты, работающие в области оказания помощи людям с ментальной инвалидностью, общественники и родители «особых» детей.«Если говорить о психоневрологических интернатах, то в Челябинской области 9 взрослых и 3 детских учреждения такого профиля. Проживает в них в общей сложности более 3500 человек. Мы, конечно, понимаем, что далеко не всех из них можно вывести на сопровождаемое проживание, но определенная часть получателей услуг имеет такой потенциал и при определенной поддержке социальных служб и институтов развития гражданского общества сможет жить в социуме вне интернатного учреждения», — прокомментировала первый заместитель министра социальных отношений Ирина Скалунова.Она также отметила, что собственно сопровождаемому проживанию должны предшествовать этапы отбора и тренировочного проживания, организуемого непосредственно в интернате. Подобная тренировочная квартира с 2019 года функционирует в Челябинском центре содействия семейному воспитанию, где находятся дети с ментальными нарушениями. «Наша задача, чтобы к этой работе подключились все интернатные учреждения психоневрологического профиля», — уточнила первый заместитель министра.Также проект тренировочной квартиры реализует челябинский благотворительный фонд помощи семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, «Семья +». Ее руководитель Ольга Кривозубова отметила, что в квартире уже успели пожить девять ребят с инвалидностью. На протяжении двух месяцев они учились самостоятельно готовить, вести быт, покупать продукты. Сейчас молодежь вернулась домой, но организаторы проекта намерены продолжать работать с ними и мечтают создать творческие мастерские.Такая работа осуществляется не только с ребятами из ПНИ, но и из семей. Так, с 2019 года на базе отделения дневного пребывания комплексного центра социального обслуживания населения Ленинского района Челябинска реализуется пилотный проект «Социальная адаптация молодых инвалидов с ментальными нарушениями», цель которого — социально-бытовая и социально-средовая социализация «особой» молодежи. В прошлом году девушки и юноши, участвующие в проекте, освоили умение совершать покупки в супермаркете, готовить еду по рецепту, сервировать стол, ходить в кафе и самостоятельно делать заказ по меню. Вместе с кураторами они посетили парк исторической реконструкции «Гардарика». Специалисты комплексного центра уверены, что овладение знаниями и умениями взрослой самостоятельной жизни существенно повышает возможность молодых людей с особенностями развития перейти от пассивного, зависимого существования к активной и самостоятельной, качественно иной жизни.«В Челябинской области в 38 комплексных центрах из 43 работают отделения дневного пребывания, именно в них мы будем реализовывать подготовительный этап для сопровождаемого проживания. Здесь рекомендовано открыть группы для молодых инвалидов с ментальными нарушениями из семей, своего рода это «детский сад», где ребята смогут научиться вести быт, общаться, здесь с ними будет работать психолог, социальный педагог, а также есть возможность посещать творческие мастерские», — рассказал о планах проекта Александр Гусев.Родительское сообщество оценило предложение. «Для нас такие «детские сады» очень важны. Мы ждем и учебно-тренировочную квартиру. Это и передышка для нас, и социализация детей, потому что после окончания школы у них происходит мощный откат развития, так как общение и образование сводится к нулю. Многие родители уже в возрасте, и для нас важно, чтобы наши дети научились жить самостоятельно и в дальнейшем не попали в интернат», — сказала одна из мам «особого» ребенка, председатель Челябинского РО ВОРДИ Наталья Кутепова.К слову, услуга «передышка» реализуется в Снежинской городской общественной организацией «Бумеранг добра». Здесь родители могут оставить на пару часов своих «особенных» детей. На базе организации проходят как индивидуальные, так и занятия в группах, работают психолог, столярная, швейная мастерские, а творческие уроки по плетению из трубочек ведет снежинец с ментальными нарушениями, который успешно себя в этом реализовал.Практикой реализации сопровождаемого проживания людей с инвалидностью поделился председатель правления Псковской региональной общественной благотворительной организации «Росток» Алексей Михайлюк. Он рассказал, что предшествовала образованию организации волонтерская деятельность по работе с воспитанниками районного психоневрологического интерната. В настоящее время при «Ростке» работают пять социальных квартир сопровождаемого проживания в общей сложности на 15 человек, среди них есть как социальные гостиницы для тех выпускников, для которых пребывание в них – временная мера, так и квартиры сопровождаемого проживания для людей, которым помощь социальных педагогов будет нужна постоянно. Работает социальный центр. Алексей Михайлюк подчеркнул важность организации дневной занятости молодежи при реализации сопровождаемого проживания. В том числе и для этого у них организованы мастерские: гончарная, столярная, швейная, мастерская по озеленению, в которых занимается порядка 20 человек. Общественник подчеркнул, что для ребят такие мастерские не обязательно должны перерасти в профессию, главное это помогает им развиваться и раскрываться. А для этого важно подобрать правильные кадры.«Для нас очень важно создать достойную жизнь для этих людей, чтобы к ним относились так, что они нужны не с точки зрения эффективности, а с точки зрения человечности. Поэтому очень важно, чтобы сотрудники, которые с ними работали, тоже несли этот принцип, чувствовали и понимали, что мы здесь для того, чтобы жизнь была наполнена не страданиями, а радостью, добрыми отношениями. У сотрудников теплые, доброжелательные отношения с ребятами, не жалость, а радость, — пояснил Алексей Михайлюк. — Смысл жизни не в том, что ребята что-то могут или не могут, искореженная у них судьба или детство, а в том, что в них видят человека со всеми его достоинствами, которые есть в каждом. Поэтому, когда мы говорим о занятости, мы имеем в виду самореализацию. Если он не может себя реализовать в трудовой деятельности, то нам важно понять, в чем его самореализация, что несет ему радость бытия. Немного пафосно, но это так».В завершение встречи участники единодушно сошлись во мнении, что тема внедрения сопровождаемого проживания инвалидов как новое направление требует тщательной проработки, поэтому было принято решение продолжить обсуждение вопроса с экспертами и общественниками. Источник: Дмитрий КуткинДепутаты Законодательного Собрания Челябинской области приняли поправки в областной закон о социальном обслуживании, который был разработан в рамках исполнения поручения Президента России Владимира Путина. Поправки предусматривают дополнение перечня гарантированных социальных услуг услугами по организации сопровождаемого проживания инвалидов.В Челябинской области в 2020 году был утвержден план мероприятий по развитию стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, до 2024 года, один из разделов которого посвящен сопровождаемому проживанию. Проект рассчитан как на проживающих в психоневрологических интернатах, так и на молодежь из семей.«Закон принят в рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации по внедрению технологии сопровождаемого проживания инвалидов, в том числе совместного проживания малых групп инвалидов в отдельных жилых помещениях, – отметила в своем докладе на заседании Законодательного Собрания заместитель министра социальных отношений. – Закон расширяет перечень услуг, предоставляемых поставщиками услуг в стационарной и полустационарных формах социального обслуживания, а также в форме социального обслуживания на дому».Накануне в министерстве социальных отношений Челябинской области состоялся круглый стол на эту тему. Он был посвящен вопросу реализации нового проекта социального воздействия «Сопровождаемое проживание граждан с инвалидностью» в регионе. В мероприятии приняли участие представители министерства, специалисты, работающие в области оказания помощи людям с ментальной инвалидностью, общественники и родители «особых» детей.«Если говорить о психоневрологических интернатах, то в Челябинской области 9 взрослых и 3 детских учреждения такого профиля. Проживает в них в общей сложности более 3500 человек. Мы, конечно, понимаем, что далеко не всех из них можно вывести на сопровождаемое проживание, но определенная часть получателей услуг имеет такой потенциал и при определенной поддержке социальных служб и институтов развития гражданского общества сможет жить в социуме вне интернатного учреждения», — прокомментировала первый заместитель министра социальных отношений.Она также отметила, что собственно сопровождаемому проживанию должны предшествовать этапы отбора и тренировочного проживания, организуемого непосредственно в интернате. Подобная тренировочная квартира с 2019 года функционирует в Челябинском центре содействия семейному воспитанию, где находятся дети с ментальными нарушениями. «Наша задача, чтобы к этой работе подключились все интернатные учреждения психоневрологического профиля», — уточнила первый заместитель министра.Также проект тренировочной квартиры реализует челябинский благотворительный фонд помощи семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, «Семья +». Ее руководительотметила, что в квартире уже успели пожить девять ребят с инвалидностью. На протяжении двух месяцев они учились самостоятельно готовить, вести быт, покупать продукты. Сейчас молодежь вернулась домой, но организаторы проекта намерены продолжать работать с ними и мечтают создать творческие мастерские.Такая работа осуществляется не только с ребятами из ПНИ, но и из семей. Так, с 2019 года на базе отделения дневного пребывания комплексного центра социального обслуживания населения Ленинского района Челябинска реализуется пилотный проект «Социальная адаптация молодых инвалидов с ментальными нарушениями», цель которого — социально-бытовая и социально-средовая социализация «особой» молодежи. В прошлом году девушки и юноши, участвующие в проекте, освоили умение совершать покупки в супермаркете, готовить еду по рецепту, сервировать стол, ходить в кафе и самостоятельно делать заказ по меню. Вместе с кураторами они посетили парк исторической реконструкции «Гардарика». Специалисты комплексного центра уверены, что овладение знаниями и умениями взрослой самостоятельной жизни существенно повышает возможность молодых людей с особенностями развития перейти от пассивного, зависимого существования к активной и самостоятельной, качественно иной жизни.«В Челябинской области в 38 комплексных центрах из 43 работают отделения дневного пребывания, именно в них мы будем реализовывать подготовительный этап для сопровождаемого проживания. Здесь рекомендовано открыть группы для молодых инвалидов с ментальными нарушениями из семей, своего рода это «детский сад», где ребята смогут научиться вести быт, общаться, здесь с ними будет работать психолог, социальный педагог, а также есть возможность посещать творческие мастерские», — рассказал о планах проекта.Родительское сообщество оценило предложение. «Для нас такие «детские сады» очень важны. Мы ждем и учебно-тренировочную квартиру. Это и передышка для нас, и социализация детей, потому что после окончания школы у них происходит мощный откат развития, так как общение и образование сводится к нулю. Многие родители уже в возрасте, и для нас важно, чтобы наши дети научились жить самостоятельно и в дальнейшем не попали в интернат», — сказала одна из мам «особого» ребенка, председатель Челябинского РО ВОРДИ.К слову, услуга «передышка» реализуется в Снежинской городской общественной организацией «Бумеранг добра». Здесь родители могут оставить на пару часов своих «особенных» детей. На базе организации проходят как индивидуальные, так и занятия в группах, работают психолог, столярная, швейная мастерские, а творческие уроки по плетению из трубочек ведет снежинец с ментальными нарушениями, который успешно себя в этом реализовал.Практикой реализации сопровождаемого проживания людей с инвалидностью поделился председатель правления Псковской региональной общественной благотворительной организации «Росток». Он рассказал, что предшествовала образованию организации волонтерская деятельность по работе с воспитанниками районного психоневрологического интерната. В настоящее время при «Ростке» работают пять социальных квартир сопровождаемого проживания в общей сложности на 15 человек, среди них есть как социальные гостиницы для тех выпускников, для которых пребывание в них – временная мера, так и квартиры сопровождаемого проживания для людей, которым помощь социальных педагогов будет нужна постоянно. Работает социальный центр. Алексей Михайлюк подчеркнул важность организации дневной занятости молодежи при реализации сопровождаемого проживания. В том числе и для этого у них организованы мастерские: гончарная, столярная, швейная, мастерская по озеленению, в которых занимается порядка 20 человек. Общественник подчеркнул, что для ребят такие мастерские не обязательно должны перерасти в профессию, главное это помогает им развиваться и раскрываться. А для этого важно подобрать правильные кадры.«Для нас очень важно создать достойную жизнь для этих людей, чтобы к ним относились так, что они нужны не с точки зрения эффективности, а с точки зрения человечности. Поэтому очень важно, чтобы сотрудники, которые с ними работали, тоже несли этот принцип, чувствовали и понимали, что мы здесь для того, чтобы жизнь была наполнена не страданиями, а радостью, добрыми отношениями. У сотрудников теплые, доброжелательные отношения с ребятами, не жалость, а радость, — пояснил. — Смысл жизни не в том, что ребята что-то могут или не могут, искореженная у них судьба или детство, а в том, что в них видят человека со всеми его достоинствами, которые есть в каждом. Поэтому, когда мы говорим о занятости, мы имеем в виду самореализацию. Если он не может себя реализовать в трудовой деятельности, то нам важно понять, в чем его самореализация, что несет ему радость бытия. Немного пафосно, но это так».В завершение встречи участники единодушно сошлись во мнении, что тема внедрения сопровождаемого проживания инвалидов как новое направление требует тщательной проработки, поэтому было принято решение продолжить обсуждение вопроса с экспертами и общественниками. AzAzA 2021-01-29YEKT09:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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