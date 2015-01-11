НТЦ «Приводная техника» и компания «Лиотех» готовы создавать совместные высокотехнологичные продукты

Перспективы взаимодействия научно-технического центра «Приводная техника» и портфельной компании «РОСНАНО» ООО «Литэко» («Лиотех», г. Новосибирск) обсуждались на рабочей встрече с участием заместителя губернатора Челябинской области Егора Ковальчука, представителей министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов и Фонда развития промышленности Челябинской области и регионального минэкономразвития. Речь в том числе шла об использовании инверторов челябинской компании в системах накопления энергии новосибирского предприятия, сообщает минпром. Низковольтные трехуровневые преобразователи частоты (инверторы) модульного исполнения– новая разработка «Приводной техники» для альтернативной энергетики. Они преобразуют постоянный ток в переменный, меняя при этом величину напряжения, и являются одним из основных элементов в системах накопления электроэнергии.«НТЦ «Приводная техника» - одна из наиболее динамично развивающихся компаний, прекрасно зарекомендовавшая себя в своей нише. Уже не первый год власти региона активно сотрудничают с ней и по мерам господдержки, и по кооперации в разных сферах. Надеюсь, подобное сотрудничество сложится у них и с новосибирскими коллегами. Разумеется, мы рассчитываем на то, чтосовместное производствопоявится на территории Челябинской области. Со своей стороны областное правительство готово оказывать всяческое содействие, в частности, предложить все доступные меры поддержки: финансовые, административные, территориальные – это и ТОСЭРы, и особые налоговые режимы, и инвестиционные проекты, приоритетные для региона. Нужно лишь понять, какие из них будут самыми эффективными в данном случае», - считает вице-губернатор.Накопители, повышающие качество и надежность электроэнергии, пользуются все большим спросом по всему миру. Он активно растет, в первую очередь благодаря появлению и разработке новых типов аккумуляторных ячеек. По оценкам экспертов компании «Лиотех», до 2030 года рынок только стационарных накопителей энергии вырастет в 10 раз и составит не меньше 100 млрд рублей. Побывав на производственных площадках НТЦ, осмотрев участок сборки преобразовательной техники и испытательную лабораторию и ознакомившись с рядом опытных и серийных разработок компании, гости отметили два больших направления потенциального сотрудничества с «Приводной техникой»:по преобразователям для систем накопления энергии и по поиску новых перспективных решений для транспортной энергетики.В частности, директор по маркетингу НТЦ «Приводная техника» Евгений Чупин продемонстрировал разработанные инженерами компании преобразователи частоты серий МТ1000 и МТ2000. Они применяются для регулирования частоты вращения асинхронных, синхронных и синхронно-реактивных электродвигателей. В зависимости от конфигурации силовой части и установленного программного обеспечения, такие преобразователи могут применяться в промышленных системах накопления и хранения электроэнергии, а также в качестве инверторов для альтернативных источников энергии, динамических компенсаторов искажения напряжения, статических компенсаторов реактивной мощности и т.д. Универсальные и гибкие в использовании преобразователи могут быть сконфигурированы в соответствии с требованиями конкретных задач и условий работы промышленных установок, а модульная конструкция позволяет существенно повысить их надежность.
Источник: НТЦ «Приводная техника»