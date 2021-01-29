Сергей Ковалев отрицает вину в приеме допинга

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев прокомментировал ситуацию с двумя проваленными тестами на допинг – ранее в сданных боксером пробах обнаружили синтетический тестостерон.
Сергей Ковалев в видеообращении к поклонникам подтвердил, что в его организме нашли запрещенное средство. При этом боксер заявил, что не виноват в использовании допинга.
«Ничего запрещенного целенаправленно я не принимал», – сказал спортсмен. Он добавил, что с 2014 года проходит проверки Ассоциации добровольного тестирования на допинг (VADA) и является сторонником честного и чистого спорта.
По словам Сергея Ковалева, сейчас проходит расследование того, как инородное вещество попало в его организм.
Напомним, 30 января должен был состояться поединок уроженца копейскогого поселка Горняк Сергея Ковалева и узбекистанца Бектемира Меликузиева. Но из-за того, что россиянин последовательно провалил два допинг теста, бой отменен. Спортсмену из Узбекистана подыскивают другого противника.
https://dostup1.ru/society/Sergey-Kovalev-otritsaet-vinu-v-prieme-dopinga_133786.html