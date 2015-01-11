2021-02-01YEKT08:00:00 | Губерния В Челябинской области рыбоводы запустили цех по выращиванию сома Челябинские фермеры решили разнообразить рыбное меню южноуральцев и открыли цех по выращиванию сома. Рыбу с мраморным узором на коже ценят за диетическое мясо, отсутствие мелких костей и чешуи. Производство было запущено осенью прошлого года, сообщает минсельхоз.«Выращивание сома – достаточно перспективное направление. Сом очень хорошо растет, и при этом его себестоимость достаточно низкая, — говорит начальник отдела рыболовства и рыбоводства министерства сельского хозяйства Челябинской области Алексей Екимов. — В плане развития отрасли мы делаем ставку на садковое рыбоводство и комплексы с замкнутым водоснабжением, которые поддерживаем субсидиями».Цех выращивания рыбы расположен на окраине Челябинска. В небольшом помещении размещено современное оборудование: цилиндрические бассейны для рыбы и установка замкнутого водоснабжения, которая контролируется компьютерной программой. Умные датчики отслеживают температуру и состав воды, при отклонениях показаний приборов от нормы подается сигнал на пульт.«Это сердце рыбной фермы. На компьютер выведены все основные датчики, показывающие уровень подачи воды в бассейны, температуру, параметры работы насосов, подающих воду, — рассказывает рыбовод крестьянского (фермерского) хозяйства «Эко-фиш» Вадим Баранков. — Эта система не требует участия человека в процессе. Если один узел выходит из строя, срабатывает аварийная система, и начинает работать другой узел. Даже если отключится электроснабжение, на этот случай есть генератор со стабилизатором напряжения. Эту рыбу нельзя оставлять без электричества, так как требуется определенная температура воды. Ферма может работать без вмешательства человека довольно долгое время».Каждый день в цехе проводится анализ воды по основным показателям: кислотность, а также содержание аммония и аммиака, которые являются ядом для рыбы. Нейтрализуют эти вещества специальные бактерии, для них в рыбном цехе отведены два бака. Кроме этого, вода очищается с помощью фильтров. После механической и биологической очистки вода заново закачивается в систему.Рыба за полгода вырастает от двадцатиграммового малька до полуторакилограммовой особи. Корм — специальный, экструдированный, в нем костная мука и витамины. Кормление подросшей рыбы происходит 8 раз в сутки, а маленькой — 12 раз.Создатели рыбного цеха намерены в текущем году расширять производство. В этом деле они рассчитывают на государственную поддержку от министерства сельского хозяйства региона. Субсидии можно получить на возмещение капитальных затрат на строительство и оборудование рыбных ферм индустриального типа — до 49,9%. Средства господдержки планируется направить на строительство мальковой фермы, где будут разводить осетра: доращивать до малька нужного веса для садковых хозяйств. Если в текущем году челябинские фермеры-рыбоводы планируют вырастить около 20 тонн рыбы, то после строительства новых мощностей объем продукции увеличится до 100 тонн. Реализация такого объема рыбы потребует от владельцев этой фермы маркетинговых усилий, поскольку сом как рыночный продукт еще мало знаком южноуральцам.В масштабах же Челябинской области увеличение общего производства рыбы не вызовет проблем с реализацией, потому что на рынке она востребована, считают в минсельхозе.«Самой популярной рыбой в Челябинской области можно сегодня считать сиговые и карповые породы. Пелядь, рипус, карп, сазан, сиг, выращенные на многочисленных южноуральских водоемах, пользуются широким спросом, они поставляются в Башкирию, Курган, Свердловскую и Тюменскую области и даже на Дальний Восток, - рассказал Алексей Екимов. - В основном это продукция пастбищного рыбоводства, которое ограничено сезонностью. Весной в озера и прудовые хозяйства выпускают подрощенную молодь, мальков, а осенью идет большая путина. Ежегодно в Челябинской области выпускают в водоемы 140 млн мальков. Общий вылов рыбы в 2020 году составил 4 914 тонн, это на 6,8 тонн больше, чем в 2019 году. Несмотря на засуху, которая также негативно отражается на рыбоводных хозяйствах, объем вылова был сохранен. Этому способствует появление более современных производств – садковых хозяйств и цехов с замкнутым водоснабжением, где рыбу выращивают круглогодично, как правило, в бассейнах под крышей».Первые субсидии на строительство и модернизацию объектов в рыбохозяйственной отрасли в 2020 году получил Чебаркульский рыбозавод, который запустил новый цех для инкубации икры и подращивания особо ценных видов рыб, а также пеляди. Сумма поддержки составила 5,8 млн рублей. В конце 2020 года пущены в строй еще два новых рыбоводных цеха: по выращиванию форели в селе Травники с ожидаемой мощностью 250 тонн рыбы в год и цех на северо-западе Челябинска по выращиванию сома. Министерство сельского хозяйства Челябинской области намерено возмещать без малого 50% капитальных затрат на строительство и оборудование рыбных ферм индустриального типа, такие производства позволят существенно увеличить производство рыбы в регионе. AzAzA 2021-02-01YEKT08:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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