Разработчики цифровых решений могут заявить о себе на конкурсе «ПРОФ-IT.Инновация»

Первый вице-губернатор Челябинской области объяснила причину сбоев с записью на вакцинацию от COVID-19 через портал Госуслуг – программа ставит желающих в общую очередь с ожиданием две недели Подробнее
В связи с планируемым выполнением работ по уборке снега с проезжей части автомобильной дороги по ул. Строительная от пересечения с ул. Кирова до ул. Советская с 01.02.2021 г. по 03.02.2021 г. просьба к жителям города убрать личный автотранспорт, припаркованный на данных участках улиц. Подробнее
6 февраля на территории Челябинской области пройдут традиционные соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей», в которых смогут принять участие все желающие. Эти мероприятия пройдут в муниципальных образованиях региона, а центральный старт состоится на челябинском стадионе «Инга». Подобные состязания имеют свою историю и традиции, привлекают к себе внимание у любителей активного и здорового образа жизни. В нынешнем году они посвящены 90-летнему юбилею комплекса «Готов к труду и обороне». Ожидается, что в Челябинске на ледовую дорожку стадиона «Инга», выйдут более 300 участников.Соревнования пройдут на дистанциях 50 и 100 метров в шести возрастных группах. Официальная церемония открытия в городе Челябинске состоится в 12.00 часов, начало соревнований в 12.30 часов.Напомним, комплекс ГТО также является одним из основных инструментов в реализации регпроекта «Спорт – норма жизни», входящего в структуру нацпроекта «Демография». Основной его задачей является доведение до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Подробнее
Завершается прием заявок на I Национальный конкурс ИТ-решений «ПРОФ-IT. Инновация». Заявить свои проекты в 12 номинациях могут отечественные коммерческие компании, некоммерческие организации, стартапы. Награждение победителей пройдет в рамках IX Всероссийского форума региональной информатизации «ПРОФ-IT.2021», сообщает мининформ.Второго февраля завершается прием заявок на I Национальный конкурс ИТ-решений «ПРОФ-IT. Инновация», главной целью которого является поиск инновационных решений, предназначенных для цифрового развития различных отраслей экономики, которые могут быть использованы в отрасли государственного управления.Заявить свои проекты могут отечественные коммерческие компании, некоммерческие организации, стартапы. Уникальность конкурса в его полезности для самих участников: в ходе оценки с каждым будет вестись прямой диалог, а понравившиеся ИТ-решения будут приглашены к онлайн-демонстрации прежде, чем эксперт выставит оценки. Награждение победителей пройдет в рамках IX Всероссийского форума региональной информатизации «ПРОФ-IT.2021».Прием заявок проводится по 12 номинациям: «Большие данные», «Промышленный Интернет», «Искусственный интеллект», «Цифровой двойник», «Технологии беспроводной связи», «Распределенный реестр», «Технологии виртуальной и дополненной реальности», «Информационная безопасность», «Управление информационными ресурсами», «Идентификация и аутентификация», «Облачные технологии», «Другое» (если проект не подходит под предложенные номинации).Оценку конкурсантам даст Экспертный совет, в который вошли представители федеральных министерств – Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Министерства экономического развития, Министерства здравоохранения, Министерства спорта, Министерства культуры , Министерства строительства и ЖКХ, Министерства транспорта, Министерства труда и социальной защиты, Министерства просвещения, МЧС, НИИ «Восход», а также региональные ИТ-министры из субъектов Российской Федерации.Организатором «ПРОФ-IT.Инновация» выступает Экспертный центр электронного государства, который уже девятый год проводит один из самых авторитетных конкурсов региональной информатизации «ПРОФ-IT» и одноименный Всероссийский форум, ставший за последние годы значимым событием в сфере цифровизации отрасли госуправления.Прием заявок на I Национальный конкурс ИТ-решений «ПРОФ-IT.Инновация» производится до 2 февраля включительно на сайте digit.d-russia.ru. По вопросам, связанным с участием в конкурсе можно обращаться в конкурсный Оргкомитет: digit@d-russia.ru.Ознакомиться с положением конкурса можно здесь.
Источник: пресс-служба мининформа Челябинской области