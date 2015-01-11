Южноуральцев приглашают на лекцию «Книги, которые изменили мир»

Встреча посвящена книгам, которые во многом сформировали наш мир. Эти издания мудры и откровенны, радикальны и даже возмутительны. Некоторые из них по влиянию намного превзошли ожидания своих авторов, большинство – до сих пор вдохновляют. В первый вечер посетителей Публичной библиотеки ждет встреча с «Маленьким принцем» и ее автором – мыслителем, писателем, летчиком Антуаном де Сент-Экзюпери.Через рассказ о жизни писателя удивительной истории создания «Маленького принца» и попытку его необычного прочтения, организаторы встречи предлагают совместный поиск ответов на самые важные вопросы: о любви, дружбе, предназначении, свободе и ответственности.Дополнят повествование театральные и аудиовизуальные миниатюры, интерактив и несколько сюрпризов, а гидом в этом путешествии станет философ, психолог, директор культурного центра «Новый Акрополь» Леонид Мебель. Участников встречи также ждет уникальная однодневная выставка книг французского писателя из коллекции ЧОУНБ.«Главные книги Сент-Экзюпери – «Маленький принц», «Планета людей», «Цитадель» – полны тем, что он обдумал, пережил и передал читателю, как глубокий внутренний опыт, – говорит Леонид Мебель. – Кажется, что всю жизнь он писал одно произведение, снова и снова возвращая нас к тому настоящему человеку, погребенному под песками повседневности, которому так необходимо проснуться и сбыться».В рамках цикла в этом году запланированы также встречи, посвященные «Божественной комедии» Данте Алигьери, «Убийству на улице Морг» Эдгара Аллана По, «Манифесту Коммунистической партии» Карла Маркса, «Идиоту» Федора Михайловича Достоевского и другим книгам, которые изменили мир.Встреча «Маленький принц» и его главный секрет» состоится 5 февраля в выставочном зале (№ 3, 3-й этаж) Публички. Начало в 18:00.Не забудьте пройти предварительную регистрацию.