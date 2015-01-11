2021-02-01YEKT12:00:00 | Губерния Южноуральцы завоевали Кубок губернатора по дзюдо Источник: Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области









Сборная команда Челябинской области по дзюдо одержала победу на Кубке губернатора. В активе наших земляков 12 наград, в том числе три золотых, пять серебряных и четыре бронзовых медалей.20 по счету Всероссийские соревнования по дзюдо среди мужчин и женщин на Кубок губернатора Челябинской области состоялись 30 и 31 января. Как сообщает, пресс-служба регионального Центра олимпийской подготовки по дзюдо им. А.Е. Миллера, в них выступили 284 спортсмена из 24 регионов России. И это своеобразный рекорд этих статусных состязаний.В церемонии открытия Всероссийских соревнований участвовали первый заместитель губернатора, президент федерации дзюдо Челябинской области Виктор Мамин, президент Европейского союза дзюдо Сергей Соловейчик, и учредитель фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020, председатель попечительского совета областной федерации дзюдо Ирина Текслер.В результате двухдневной борьбы спортсмены из Челябинской области выиграли 12 медалей, в том числе три золотых, пять серебряных и четыре бронзовых. Победителями турнира в своих весовых категориях стали Никита Алексеенко (66 кг), Дина Гизатулина (78 кг) и Ренат Саидов (свыше 100 кг). «Серебро» у Билолиддина Абдалимова (60 кг), Владлены Фарахутдиновой (48 кг), Таисии Киреевой (70 кг), Дениса Коротаева (90 кг) и Анастасии Холодилиной (свыше 78 кг). Бронзовые награды достались Виктории Васильченко (52 кг), Ирине Зуевой (57 кг) и Алевтине Гаитовой (63 кг).Ученик тренера Владимира Гусельцева Никита Алексеенко одержал верх в шести поединках, в том числе в финале над Исламом Цикановым из Кемеровской области.«Сегодня у меня все шло хорошо. Соперники, действительно, все были сильными, но я сегодня оказался чуть лучше. Это был мой день, – рассказал Никита Алексеенко. – Во время финальной встречи помогла поддержка зала и тренера, который призывал идти до конца».Победительнице IV летней спартакиады молодежи России и первенства страны среди юниорок до 2021 года Дине Гизатулиной в решающем поединке противостояла бронзовый призер молодежного первенства Европы Александра Гималетдинова из Казани. 20-летняя воспитанница заслуженного тренера России Мориса Юсупова, как и в финале VII Всероссийской летней Универсиады-2020 в Екатеринбурге, нанесла поражение в дополнительное время более опытной сопернице.А самому титулованному участнику соревнований мастеру спорта России международного класса, бронзовому медалисту чемпионатов планеты и континента, участнику Олимпийских игр Ренату Саидову понадобились всего две минуты, чтобы красивым броском уложить на обе лопатки тюменца Мусу Туменова.В итоге Кубок губернатора за победу в общекомандном зачете в 20 раз достался спортсменам Челябинской области. Почетный трофей капитану команды Ренату Саидову вручили Виктор Мамин и Ирина Текслер.«Родные стены, поддержка близких, друзей, - все это в целом помогло нашим ребятам одержать верх в Кубке Губернатора, – считает Виктор Мамин. – Мы и по первым, и по вторым местам обогнали соперников. Из челябинских спортсменов больше всех запомнился Ренат Саидов. Выиграл очень красиво, уверенно. Будем надеяться, что этот победный импульс дзюдоисты Челябинской области сохранят на весь год. Я доволен тем, как закончились соревнования, что нам удалось провести их в непростое время».Фото: Олег Каргополов, Юлия Боровикова («Вечерний Челябинск»), Людмила Ковалева («Южноуральская Панорама»). Источник: Министерство по физической культуре и спорту Челябинской областиСборная команда Челябинской области по дзюдо одержала победу на Кубке губернатора. В активе наших земляков 12 наград, в том числе три золотых, пять серебряных и четыре бронзовых медалей.20 по счету Всероссийские соревнования по дзюдо среди мужчин и женщин на Кубок губернатора Челябинской области состоялись 30 и 31 января. Как сообщает, пресс-служба регионального Центра олимпийской подготовки по дзюдо им. А.Е. Миллера, в них выступили 284 спортсмена из 24 регионов России. И это своеобразный рекорд этих статусных состязаний.В церемонии открытия Всероссийских соревнований участвовали первый заместитель губернатора, президент федерации дзюдо Челябинской области, президент Европейского союза дзюдо, и учредитель фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020, председатель попечительского совета областной федерации дзюдоВ результате двухдневной борьбы спортсмены из Челябинской области выиграли 12 медалей, в том числе три золотых, пять серебряных и четыре бронзовых. Победителями турнира в своих весовых категориях стали(66 кг),(78 кг) и(свыше 100 кг). «Серебро» у(60 кг),(48 кгХолодилиной (свыше 78 кг). Бронзовые награды достались(52 кг),(57 кг) и(63 кг).Ученик тренераодержал верх в шести поединках, в том числе в финале надиз Кемеровской области.«Сегодня у меня все шло хорошо. Соперники, действительно, все были сильными, но я сегодня оказался чуть лучше. Это был мой день, – рассказал Никита Алексеенко. – Во время финальной встречи помогла поддержка зала и тренера, который призывал идти до конца».Победительнице IV летней спартакиады молодежи России и первенства страны среди юниорок до 2021 года Дине Гизатулиной в решающем поединке противостояла бронзовый призер молодежного первенства Европыиз Казани. 20-летняя воспитанница заслуженного тренера России, как и в финале VII Всероссийской летней Универсиады-2020 в Екатеринбурге, нанесла поражение в дополнительное время более опытной сопернице.А самому титулованному участнику соревнований мастеру спорта России международного класса, бронзовому медалисту чемпионатов планеты и континента, участнику Олимпийских игр Ренату Саидову понадобились всего две минуты, чтобы красивым броском уложить на обе лопатки тюменца.В итоге Кубок губернатора за победу в общекомандном зачете в 20 раз достался спортсменам Челябинской области. Почетный трофей капитану команды Ренату Саидову вручили Виктор Мамин и Ирина Текслер.«Родные стены, поддержка близких, друзей, - все это в целом помогло нашим ребятам одержать верх в Кубке Губернатора, – считает Виктор Мамин. – Мы и по первым, и по вторым местам обогнали соперников. Из челябинских спортсменов больше всех запомнился Ренат Саидов. Выиграл очень красиво, уверенно. Будем надеяться, что этот победный импульс дзюдоисты Челябинской области сохранят на весь год. Я доволен тем, как закончились соревнования, что нам удалось провести их в непростое время».Фото: Олег Каргополов, Юлия Боровикова («Вечерний Челябинск»), Людмила Ковалева («Южноуральская Панорама»). AzAzA 2021-02-01YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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