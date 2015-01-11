В Челябинской области пройдут мастер-классы для школьников от «Лаборатории Касперского»

Первый вице-губернатор Челябинской области объяснила причину сбоев с записью на вакцинацию от COVID-19 через портал Госуслуг – программа ставит желающих в общую очередь с ожиданием две недели Подробнее
В связи с планируемым выполнением работ по уборке снега с проезжей части автомобильной дороги по ул. Строительная от пересечения с ул. Кирова до ул. Советская с 01.02.2021 г. по 03.02.2021 г. просьба к жителям города убрать личный автотранспорт, припаркованный на данных участках улиц. Подробнее
6 февраля на территории Челябинской области пройдут традиционные соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей», в которых смогут принять участие все желающие. Эти мероприятия пройдут в муниципальных образованиях региона, а центральный старт состоится на челябинском стадионе «Инга». Подобные состязания имеют свою историю и традиции, привлекают к себе внимание у любителей активного и здорового образа жизни. В нынешнем году они посвящены 90-летнему юбилею комплекса «Готов к труду и обороне». Ожидается, что в Челябинске на ледовую дорожку стадиона «Инга», выйдут более 300 участников.Соревнования пройдут на дистанциях 50 и 100 метров в шести возрастных группах. Официальная церемония открытия в городе Челябинске состоится в 12.00 часов, начало соревнований в 12.30 часов.Напомним, комплекс ГТО также является одним из основных инструментов в реализации регпроекта «Спорт – норма жизни», входящего в структуру нацпроекта «Демография». Основной его задачей является доведение до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Подробнее
Интерактивные мастер-классы для школьников пройдут на площадке «Точки Кипения Челябинск» с 4 по 8 февраля в рамках Дней информационной безопасности. Эксперты «Лаборатории Касперского» на онлайн-встречах расскажут об угрозах в сети, технологии блокчейн, а также о безопасности в компьютерных играх, сообщает мининформ.По инициативе министерства информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области совместно с компанией «Лаборатория Касперского» и АНО «Центр развития цифровых технологий» с 4 по 8 февраля на площадке «Точки Кипения Челябинск» пройдут интерактивные мастер-классы:· «Онлайн угрозы и как с ними бороться» – 4 февраля 2021 года;· «Блокчейн: разбираемся в основах технологии» – 5 февраля 2021 года;· «Безопасность в компьютерных играх» – 8 февраля 2021 года.Целью мастер-классов является повышение уровня цифровой грамотности детей, а также заинтересованности в IT-профессиях. Во время занятий эксперты «Лаборатории Касперского» расскажут, какие виды онлайн-мошенничества существуют и как эффективно им противостоять, чем спам отличается от скама, что такое технология блокчейн и где она применяется, какие угрозы поджидают в компьютерных играх и как отличить официальные магазины игр от фишинговых. Мастер-классы пройдут в онлайн-формате на базе платформы Menti, что позволит вовлечь в интерактив всех желающих.К участию в бесплатном мероприятии приглашаются школьники 13-16 лет. По итогам прохождения всех мастер-классов активные дети получат памятные подарки от «Лаборатории Касперского» и «Точки Кипения Челябинск».Для участия необходимо подать заявку до 3 февраля 2021 включительно:«Онлайн угрозы и как с ними бороться», время проведения 13:00;«Блокчейн: разбираемся в основах технологии», время проведения 13:00;«Безопасность в компьютерных играх», время проведения 13:00.Напомним, проведение интерактивных мастер-классов входит в перечень мероприятий, которые были определены компанией «Лаборатория Касперского» совместно с министерством информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области и АНО «Центр развития цифровых технологий» для проведения на территории региона на безвозмездной основе в рамках договоренностей, достигнутых на встрече губернатора Челябинской области Алексея Текслера с Евгением Касперским в феврале 2020 года.Напомним, одной из ключевых задач национального проекта «Цифровая экономика» является обеспечение информационной безопасности, воспитание цифровой культуры и привитие правил поведения в интернет-пространстве.