Власти Челябинской области объяснили сбой с записью на вакцину через Госуслуги

Первый вице-губернатор Челябинской области объяснила причину сбоев с записью на вакцинацию от COVID-19 через портал Госуслуг – программа ставит желающих в общую очередь с ожиданием две недели.

Как заявляли авторы разработки, на портале Госуслуг через личный кабинет желающие могут выбрать конкретную дату, время и медицинское учреждение для постановки вакцины. Однако в ряде муниципалитетов, в частности в Челябинске, записаться получалось только в общую очередь.

«Перебои есть, признаем. Однако они вызваны федеральным сегментом. Хотя в ряде муниципалитетов удавалось записаться сразу так, как надо. Надеюсь, уже скоро портал начнет работать корректно», – отметила Ирина Гехт.

Вице-губернатор пояснила, что тех, кто попал в Госуслугах в общую очередь, пригласят на прививку в течение двух недель. Если этого не произойдет, необходимо там же, на портале, оставить свою жалобу.

https://dostup1.ru/medicine/Vlasti-Chelyabinskoy-oblasti-obyasnili-sboy-s-zapisyu-na-vaktsinu-cherez-Gosuslugi_133834.html