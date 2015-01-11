В четырех муниципалитетах Челябинской области высадился «Уральский десант»

В Чесменском, Нязепетровском, Кунашакском муниципальных районах и Кыштымском городском округе стартовала добровольческая акция «Уральский десант». На протяжении недели студенческие отряды будут проводить мастер-классы и профориентационные уроки для детей, помогать пожилым людям, а также развлекать сельских жителей концертными программами, сообщает пресс-служба Челябинского областного студенческого отряда.В программу работы отрядов «Уральского десанта» включены мероприятия различной направленности – это работа со школьниками, помощь населению в быту, проведение концертов и другое. Используя схожие форматы, студенты разрабатывают свои тематические программы.Отряд «Ледяные львы» проводит мероприятия в Чесменском районе. Студенты в игровой форме раскроют тему развития космонавтики в России и мире, а также расскажут о главных событиях в истории космоса.Ребята из ОУД «Наследие» начали работу в Кунашакском районе. Программа у этого отряда направлена на популяризацию истории и культуры Южного Урала. Дети вместе с добровольцами отправятся в путешествие и поближе познакомятся с родным краем.Отряд «Снегирь» научит общаться с помощью языка жестов жителей Нязепетровского района. А еще студенты расскажут свои «Карантинные истории» в рамках концертной программы.В Кыштымском городском округе бойцы ОУД «Полярная сова» проведут профориентационные уроки для младших школьников, а ученикам выпускных классов расскажут об учебных заведениях Челябинска и Российских студенческих отрядах.Молодежь не только проведет работу с детьми, но и окажет шефскую помощь жителям населенных пунктов (уборка снега, колка дров и др.). Также студенты займутся благоустройством памятных мест и социально значимых объектов.
Источник: ЧОСО