На Южном Урале стартует Международный вокальный фестиваль «Пою мое Отечество»

Начался набор участников на третий сезон проекта «Event-департамент. Подготовка молодых специалистов некоммерческого сектора Челябинской области по событийному менеджменту». Слушателей ждет обширная образовательная программа и стажировка в различных НКО региона. Организатором выступает АНО «Департамент развития институтов гражданского общества, защиты прав и свобод человека и гражданина». На протяжении двух с половиной месяцев 200 участников пройдут курс обучения по двум направлениям (организационное и digital). Организационное направление преследует цель сформировать лидеров и организаторов, способных осуществлять разработку грантовых проектов, подготовку площадок к мероприятию, реализацию навыков событийного менеджмента, работу с волонтерами и оборудованием. На digital-направлении будут обучать работе с камерой и видеоредакторами, технике продвижения личного бренда, умению создавать качественный контент.Для лучшего ознакомления с проектом будут проводиться презентационные интенсивы, на которых потенциальным участникам расскажут о проекте и проведут игру, направленную на создание собственного проекта. В течение курса обучения слушатели поучаствуют в трех выездных форумах. Первый форум пройдет для организационного направления, второй – для digital. Третий форум станет заключительным, и проводить его будут те, кто лучше всего зарекомендовал себя в третьем сезоне «Event-департамента».Часть участников проекта также смогут посетить пять четырехчасовых интенсивов, где доработают свои идеи, разработанные на форумах, разберут типичные ошибки, пройдут тренинговый курс с целью более углубленного развития и закрепления навыков организации социальных мероприятий.После прохождения двух форумов участникам представится возможность стать стажерами одной из некоммерческих организаций - партнеров проекта «Event-департамент». Вместе с наставниками они смогут проработать и организовать собственные мероприятия.«Проект «Event-департамент» является уникальным в своем роде, поскольку позволяет активным людям найти себя, обрести опыт и погрузиться в мир некоммерческого сектора. Уже сейчас идет реализация третьего сезона, который направлен на формирование реестра молодых специалистов некоммерческого сектора Челябинской области по событийному менеджменту, и я искренне верю, что выпускники этого сезона станут активными общественными деятелями региона и реализуют поставленные идеи», — поделился Евгений Гордиенко, исполнительный директор «Event-департамента». [gallery]«Event-департамент» – это комплексная площадка по подготовке молодых профессиональных кадров некоммерческого сектора Челябинской области, обладающих различными узкоспециализированными навыками и умениями, необходимыми для успешной деятельности в общественных объединениях. Особенностью обучения является неформальный подход к взаимодействию с участниками, возможность с самого начала углубиться в суть и понять особенности работы в некоммерческом секторе. Организатором «Event-департамента» является АНО «Департамент развития институтов гражданского общества, защиты прав и свобод человека и гражданина».Ссылка на регистрацию Подробнее
С 1 января в Челябинской области прекратили свою работу 16 отделений налоговых инспекций. Это связано с оптимизацией службы в целях повышения эффективности работы и сокращения расходов на содержание налоговых органов Подробнее
Жители Карабаша обратились в средства массовой информации с жалобой на то, что людям старше 65 лет не ставят прививку от коронавируса. В местной больнице им говорят, что поступивший в поликлинику препарат «Гам-Ковид-Вак» небезопасен для пожилых, о чем есть запись в инструкции Подробнее
20 февраля начнется традиционный и любимый уральцами Международный фестиваль национальной, народной, современной и эстрадной песни «Пою мое Отечество». Фестиваль впервые был организован Домом дружбы народов Челябинской области в 2010 году при поддержке министерства культуры региона. В 2021 году он пройдет в рамках нацпроекта «Культура» и программы «Творческие люди».«За годы проведения фестиваль полюбился как участникам, так и зрителям, ведь он дает уникальную возможность выразить любовь к родному краю, языку посредством музыкального образа, популяризовать национальную культуру и, конечно, найти друзей и единомышленников, - отмечает директор Дома дружбы народов Челябинской области Юлия Лапидус. - Для нас очень ценно, что фестиваль «Пою мое Отечество» в 2021 году включили в национальный проект «Культура». Это говорит о высоком профессиональном уровне и важной идейной составляющей фестиваля».Слоган фестиваля в 2021 году – «Люблю Урал…», он посвящен 95-летию Ивана Исидоровича Шутова – композитора, заслуженного работника культуры РСФСР, автора свыше 300 хоровых произведений, песен, инструментальной музыки, обработок русских народных песен. Большую часть своей жизни Иван Шутов провел на Урале – в Карталах и Челябинске. В течение многих лет он руководил хоровыми коллективами на Урале, которые на областных, зональных, всесоюзных конкурсах и фестивалях получали наивысшие оценки, становились лауреатами.Известность Ивану Исидоровичу принесли его песни. Одна из них – песня «Люблю Урал» – в течение 35 лет была позывными областного радио и ТВ, звучала в радиопередачах Курганской, Свердловской и Пермской областей.Обязательным условием для участников в 2021 году является исполнение двух песен, одна из которых – произведение Ивана Шутова. В конкурсе могут принимать участие солисты, национальные коллективы (солисты и ансамбли), детские образцовые хоровые коллективы, народные хоровые коллективы и ансамбли народной песни, хоры ветеранов Челябинской области, России, стран СНГ и зарубежья по двум возрастным категориям: младшая (до 16 лет) и старшая (от 16 лет).Сезон 2021 года начнется в онлайн-формате. Оценивать участников будет профессиональное жюри. Отборочные туры продлятся до конца октября. А в ноябре зрителей ждет финал конкурса и гала-концерт.